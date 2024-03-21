https://ria.ru/20240321/nato-1934730134.html

Глава военного комитета НАТО сделал шокирующее заявление об украинцах

Глава военного комитета НАТО сделал шокирующее заявление об украинцах - РИА Новости, 21.03.2024

Глава военного комитета НАТО сделал шокирующее заявление об украинцах

Украине нужно провести дополнительную мобилизацию, приводит издание "Страна.ua" мнение главы военного комитета НАТО Роба Бауэра. "Вам нужны не только гранаты —... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T16:00

2024-03-21T16:00

2024-03-21T17:20

специальная военная операция на украине

в мире

украина

роб бауэр

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928166719_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1c05c39cc63f34d82e055ff9f343be42.jpg

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Украине нужно провести дополнительную мобилизацию, приводит издание "Страна.ua" мнение главы военного комитета НАТО Роба Бауэра. "Вам нужны не только гранаты — вам нужны люди, чтобы заменить погибших и раненых. А это означает мобилизацию. Я понимаю, как непросто убедить людей в либеральной демократии", — сказал он, выступая на форуме по безопасности в Киеве.Украинские власти всеми способами пытаются восполнить катастрофические потери ВСУ. Для этого сотрудники военкоматов буквально похищают мужчин с улицы и затем насильно отправляют их на фронт. В украинских СМИ активно публикуются кадры таких рейдов. В самих военкоматах не отрицают применение подобных мер и призывают местных жителей не искать путей уклонения от службы.

https://ria.ru/20240321/ukraina-1934724429.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, роб бауэр, нато