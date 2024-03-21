Глава военного комитета НАТО сделал шокирующее заявление об украинцах
Бауэр счел необходимым для Украины провести дополнительную мобилизацию
© AP Photo / Virginia MayoПредседатель военного комитета НАТО Роб Бауэр
© AP Photo / Virginia Mayo
Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр. Архивное фото
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Украине нужно провести дополнительную мобилизацию, приводит издание "Страна.ua" мнение главы военного комитета НАТО Роба Бауэра.
"Вам нужны не только гранаты — вам нужны люди, чтобы заменить погибших и раненых. А это означает мобилизацию. Я понимаю, как непросто убедить людей в либеральной демократии", — сказал он, выступая на форуме по безопасности в Киеве.
Украинские власти всеми способами пытаются восполнить катастрофические потери ВСУ. Для этого сотрудники военкоматов буквально похищают мужчин с улицы и затем насильно отправляют их на фронт. В украинских СМИ активно публикуются кадры таких рейдов. В самих военкоматах не отрицают применение подобных мер и призывают местных жителей не искать путей уклонения от службы.
"Вам нужны не только гранаты — вам нужны люди, чтобы заменить погибших и раненых. А это означает мобилизацию. Я понимаю, как непросто убедить людей в либеральной демократии", — сказал он, выступая на форуме по безопасности в Киеве.
Украинские власти всеми способами пытаются восполнить катастрофические потери ВСУ. Для этого сотрудники военкоматов буквально похищают мужчин с улицы и затем насильно отправляют их на фронт. В украинских СМИ активно публикуются кадры таких рейдов. В самих военкоматах не отрицают применение подобных мер и призывают местных жителей не искать путей уклонения от службы.