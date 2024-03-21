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Глава военного комитета НАТО сделал шокирующее заявление об украинцах - РИА Новости, 21.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:00 21.03.2024 (обновлено: 17:20 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/nato-1934730134.html
Глава военного комитета НАТО сделал шокирующее заявление об украинцах
Глава военного комитета НАТО сделал шокирующее заявление об украинцах - РИА Новости, 21.03.2024
Глава военного комитета НАТО сделал шокирующее заявление об украинцах
Украине нужно провести дополнительную мобилизацию, приводит издание "Страна.ua" мнение главы военного комитета НАТО Роба Бауэра. "Вам нужны не только гранаты —... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T16:00
2024-03-21T17:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
роб бауэр
нато
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Украине нужно провести дополнительную мобилизацию, приводит издание "Страна.ua" мнение главы военного комитета НАТО Роба Бауэра. "Вам нужны не только гранаты — вам нужны люди, чтобы заменить погибших и раненых. А это означает мобилизацию. Я понимаю, как непросто убедить людей в либеральной демократии", — сказал он, выступая на форуме по безопасности в Киеве.Украинские власти всеми способами пытаются восполнить катастрофические потери ВСУ. Для этого сотрудники военкоматов буквально похищают мужчин с улицы и затем насильно отправляют их на фронт. В украинских СМИ активно публикуются кадры таких рейдов. В самих военкоматах не отрицают применение подобных мер и призывают местных жителей не искать путей уклонения от службы.
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в мире, украина, роб бауэр, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Роб Бауэр, НАТО
Глава военного комитета НАТО сделал шокирующее заявление об украинцах

Бауэр счел необходимым для Украины провести дополнительную мобилизацию

© AP Photo / Virginia MayoПредседатель военного комитета НАТО Роб Бауэр
Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Украине нужно провести дополнительную мобилизацию, приводит издание "Страна.ua" мнение главы военного комитета НАТО Роба Бауэра.

"Вам нужны не только гранаты — вам нужны люди, чтобы заменить погибших и раненых. А это означает мобилизацию. Я понимаю, как непросто убедить людей в либеральной демократии", — сказал он, выступая на форуме по безопасности в Киеве.

Украинские власти всеми способами пытаются восполнить катастрофические потери ВСУ. Для этого сотрудники военкоматов буквально похищают мужчин с улицы и затем насильно отправляют их на фронт. В украинских СМИ активно публикуются кадры таких рейдов. В самих военкоматах не отрицают применение подобных мер и призывают местных жителей не искать путей уклонения от службы.
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