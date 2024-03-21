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СМИ: НАТО может взять у США часть полномочий по координации помощи Украине - РИА Новости, 21.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:11 21.03.2024 (обновлено: 15:33 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/nato-1934713066.html
СМИ: НАТО может взять у США часть полномочий по координации помощи Украине
СМИ: НАТО может взять у США часть полномочий по координации помощи Украине - РИА Новости, 21.03.2024
СМИ: НАТО может взять у США часть полномочий по координации помощи Украине
НАТО может взять на себя больше ответственности за предоставление помощи Украине на фоне растущих опасений относительно последствий для альянса при победе... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T15:11
2024-03-21T15:33
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
нато
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. НАТО может взять на себя больше ответственности за предоставление помощи Украине на фоне растущих опасений относительно последствий для альянса при победе Дональда Трампа на выборах президента США, сообщает портал Semafor со ссылкой на западных чиновников. "Штаб-квартира организации ведёт переговоры, направленные на то, чтобы взять у Пентагона часть мер по координации западной военной помощи Украине", - говорится в публикации портала. Отмечается, что НАТО намеревается завершить эти переговоры к июлю, когда состоится саммит альянса в Вашингтоне. Согласно порталу, переговоры частично вызваны опасениями по поводу потенциальной победы Трампа на выборах президента США в этом году. Неназванный европейский дипломат заявил, что обеспокоенность также связана с потенциальной заменой главы Пентагона Ллойда Остина при возвращении бывшего президента в Белый дом. Дипломат добавил, что речь идет о возможной "натовизации помощи Украине". Трамп и нынешний президент США Джо Байден являются наиболее вероятными кандидатами от Республиканской и Демократической партий на предстоящих президентских выборах, которые пройдут в США 5 ноября. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240309/bayden-1931936896.html
https://ria.ru/20240316/zapad-1933365303.html
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в мире, сша, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, НАТО
СМИ: НАТО может взять у США часть полномочий по координации помощи Украине

Semafor: НАТО может взять больше ответственности за координацию помощи Украине

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. НАТО может взять на себя больше ответственности за предоставление помощи Украине на фоне растущих опасений относительно последствий для альянса при победе Дональда Трампа на выборах президента США, сообщает портал Semafor со ссылкой на западных чиновников.
"Штаб-квартира организации ведёт переговоры, направленные на то, чтобы взять у Пентагона часть мер по координации западной военной помощи Украине", - говорится в публикации портала. Отмечается, что НАТО намеревается завершить эти переговоры к июлю, когда состоится саммит альянса в Вашингтоне.
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Согласно порталу, переговоры частично вызваны опасениями по поводу потенциальной победы Трампа на выборах президента США в этом году. Неназванный европейский дипломат заявил, что обеспокоенность также связана с потенциальной заменой главы Пентагона Ллойда Остина при возвращении бывшего президента в Белый дом. Дипломат добавил, что речь идет о возможной "натовизации помощи Украине".
Трамп и нынешний президент США Джо Байден являются наиболее вероятными кандидатами от Республиканской и Демократической партий на предстоящих президентских выборах, которые пройдут в США 5 ноября.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаНАТО
 
 
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