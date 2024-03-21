https://ria.ru/20240321/nato-1934713066.html

СМИ: НАТО может взять у США часть полномочий по координации помощи Украине

СМИ: НАТО может взять у США часть полномочий по координации помощи Украине - РИА Новости, 21.03.2024

СМИ: НАТО может взять у США часть полномочий по координации помощи Украине

НАТО может взять на себя больше ответственности за предоставление помощи Украине на фоне растущих опасений относительно последствий для альянса при победе... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T15:11

2024-03-21T15:11

2024-03-21T15:33

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. НАТО может взять на себя больше ответственности за предоставление помощи Украине на фоне растущих опасений относительно последствий для альянса при победе Дональда Трампа на выборах президента США, сообщает портал Semafor со ссылкой на западных чиновников. "Штаб-квартира организации ведёт переговоры, направленные на то, чтобы взять у Пентагона часть мер по координации западной военной помощи Украине", - говорится в публикации портала. Отмечается, что НАТО намеревается завершить эти переговоры к июлю, когда состоится саммит альянса в Вашингтоне. Согласно порталу, переговоры частично вызваны опасениями по поводу потенциальной победы Трампа на выборах президента США в этом году. Неназванный европейский дипломат заявил, что обеспокоенность также связана с потенциальной заменой главы Пентагона Ллойда Остина при возвращении бывшего президента в Белый дом. Дипломат добавил, что речь идет о возможной "натовизации помощи Украине". Трамп и нынешний президент США Джо Байден являются наиболее вероятными кандидатами от Республиканской и Демократической партий на предстоящих президентских выборах, которые пройдут в США 5 ноября. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240309/bayden-1931936896.html

https://ria.ru/20240316/zapad-1933365303.html

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украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, украина, нато