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Кулеба призвал НАТО вернуться к тренировкам на Украине - РИА Новости, 21.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:45 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/nato-1934706723.html
Кулеба призвал НАТО вернуться к тренировкам на Украине
Кулеба призвал НАТО вернуться к тренировкам на Украине - РИА Новости, 21.03.2024
Кулеба призвал НАТО вернуться к тренировкам на Украине
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром обсудил перспективы кооперации оборонных... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T14:45
2024-03-21T14:45
специальная военная операция на украине
украина
дмитрий кулеба
нато
роб бауэр
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром обсудил перспективы кооперации оборонных индустрий Киева и альянса, призвал нарастить военную помощь, а также вернуться к практике тренировок на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства. Ранее в четверг Бауэр сообщил, что находится в Киеве в составе первой военной делегации альянса с начала российской военной операции. По информации МИД Украины, Кулеба провел с ним встречу. "Он (Кулеба - ред.) отдельно отметил важность продолжения поддержки Украины, в частности предоставления нашему государству критически важных видов вооружений и военной техники. Собеседники обсудили перспективы обеспечения боевой подготовки украинских военнослужащих и тесной кооперации оборонных индустрий Украины и союзников", - говорится в сообщении. По информации ведомства, Кулеба призвал НАТО наращивать поддержку Киева, прежде всего летальным вооружением, вернуться "к практике тренировок на Украине, развертыванию ремонтных баз на Украине". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240321/oruzhie-1934482802.html
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украина, дмитрий кулеба, нато, роб бауэр, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Дмитрий Кулеба, НАТО, Роб Бауэр, В мире
Кулеба призвал НАТО вернуться к тренировкам на Украине

Глава МИД Кулеба призвал НАТО вернуться к практике тренировок на Украине

© AP Photo / Virginia MayoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром обсудил перспективы кооперации оборонных индустрий Киева и альянса, призвал нарастить военную помощь, а также вернуться к практике тренировок на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.
Ранее в четверг Бауэр сообщил, что находится в Киеве в составе первой военной делегации альянса с начала российской военной операции. По информации МИД Украины, Кулеба провел с ним встречу.
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"Он (Кулеба - ред.) отдельно отметил важность продолжения поддержки Украины, в частности предоставления нашему государству критически важных видов вооружений и военной техники. Собеседники обсудили перспективы обеспечения боевой подготовки украинских военнослужащих и тесной кооперации оборонных индустрий Украины и союзников", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, Кулеба призвал НАТО наращивать поддержку Киева, прежде всего летальным вооружением, вернуться "к практике тренировок на Украине, развертыванию ремонтных баз на Украине".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДмитрий КулебаНАТОРоб БауэрВ мире
 
 
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