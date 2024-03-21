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На Украину приехала первая с 2022 года военная делегация НАТО
На Украину приехала первая с 2022 года военная делегация НАТО - РИА Новости, 21.03.2024
На Украину приехала первая с 2022 года военная делегация НАТО
Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что находится в Киеве в составе первой военной делегации альянса с начала российской военной операции. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T14:06
2024-03-21T14:06
2024-03-21T14:06
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БРЮССЕЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что находится в Киеве в составе первой военной делегации альянса с начала российской военной операции. "Мой визит – первая военная делегация НАТО, посещающая Украину с начала вторжения", - сообщил Бауэр, выступая на форуме по безопасности в Киеве. Он объяснил этот визит тем, что "НАТО и Украина стали ближе, чем когда-либо". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, украина, россия, киев, сергей лавров, роб бауэр, нато, дмитрий песков
В мире, Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров, Роб Бауэр, НАТО, Дмитрий Песков
На Украину приехала первая с 2022 года военная делегация НАТО
Бауэр: первая с начала конфликта военная делегация НАТО приехала на Украину
БРЮССЕЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что находится в Киеве в составе первой военной делегации альянса с начала российской военной операции.
«
"Мой визит – первая военная делегация НАТО, посещающая Украину с начала вторжения", - сообщил Бауэр, выступая на форуме по безопасности в Киеве.
Он объяснил этот визит тем, что "НАТО и Украина стали ближе, чем когда-либо".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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