https://ria.ru/20240321/nato-1934589613.html

Академия военных наук: Лондон хочет создать буферную зону НАТО вокруг Киева

Академия военных наук: Лондон хочет создать буферную зону НАТО вокруг Киева - РИА Новости, 21.03.2024

Академия военных наук: Лондон хочет создать буферную зону НАТО вокруг Киева

Великобритания предлагает организовать из высокоманевренных сил НАТО буферную зону вокруг Киева, а высвободившиеся силы ВСУ направить в зону боевых действий,... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T03:49

2024-03-21T03:49

2024-03-21T07:57

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Великобритания предлагает организовать из высокоманевренных сил НАТО буферную зону вокруг Киева, а высвободившиеся силы ВСУ направить в зону боевых действий, считают российские ученые Академии военных наук в статье в журнале "Национальная оборона". "Используя фактор повышения мобильности, Великобритания предлагает к маю 2024 года подготовить к вводу на Украину крупные высокоманевренные силы НАТО из приграничных районов Румынии и Польши с целью создать буферную зону в пределах занятых позиций, включая границу с Белоруссией и территорию вокруг Киева. По мнению Лондона, высвободившиеся силы ВСУ будут направлены в зону боевых действий, что подорвет наступательные возможности России и вынудит ее пойти на переговоры", - говорится в статье ученых. Статью написали член-корреспондент Академии военных наук, эксперт Лиги военных дипломатов Александр Бартош и доктор технических наук, профессор Академии военных наук Анатолий Летяго. В то же время они признают, что эта идея Лондона может не получить поддержку большинства государств НАТО.

https://ria.ru/20240319/oborona-1934101865.html

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лондон, великобритания, киев, нато, вооруженные силы украины, украина, в мире