https://ria.ru/20240321/nato-1934589613.html
Академия военных наук: Лондон хочет создать буферную зону НАТО вокруг Киева
Академия военных наук: Лондон хочет создать буферную зону НАТО вокруг Киева - РИА Новости, 21.03.2024
Академия военных наук: Лондон хочет создать буферную зону НАТО вокруг Киева
Великобритания предлагает организовать из высокоманевренных сил НАТО буферную зону вокруг Киева, а высвободившиеся силы ВСУ направить в зону боевых действий,... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T03:49
2024-03-21T03:49
2024-03-21T07:57
специальная военная операция на украине
лондон
великобритания
киев
нато
вооруженные силы украины
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Великобритания предлагает организовать из высокоманевренных сил НАТО буферную зону вокруг Киева, а высвободившиеся силы ВСУ направить в зону боевых действий, считают российские ученые Академии военных наук в статье в журнале "Национальная оборона". "Используя фактор повышения мобильности, Великобритания предлагает к маю 2024 года подготовить к вводу на Украину крупные высокоманевренные силы НАТО из приграничных районов Румынии и Польши с целью создать буферную зону в пределах занятых позиций, включая границу с Белоруссией и территорию вокруг Киева. По мнению Лондона, высвободившиеся силы ВСУ будут направлены в зону боевых действий, что подорвет наступательные возможности России и вынудит ее пойти на переговоры", - говорится в статье ученых. Статью написали член-корреспондент Академии военных наук, эксперт Лиги военных дипломатов Александр Бартош и доктор технических наук, профессор Академии военных наук Анатолий Летяго. В то же время они признают, что эта идея Лондона может не получить поддержку большинства государств НАТО.
https://ria.ru/20240319/oborona-1934101865.html
https://ria.ru/20240316/zapad-1933365303.html
лондон
великобритания
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_1d29ef132d5ab41f3f1fe223aef3e052.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лондон, великобритания, киев, нато, вооруженные силы украины, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Лондон, Великобритания, Киев, НАТО, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире
Академия военных наук: Лондон хочет создать буферную зону НАТО вокруг Киева
Ученые АВН: Британия хочет организовать из сил НАТО буферную зону вокруг Киева