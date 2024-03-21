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Академия военных наук: Лондон хочет создать буферную зону НАТО вокруг Киева - РИА Новости, 21.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:49 21.03.2024 (обновлено: 07:57 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/nato-1934589613.html
Академия военных наук: Лондон хочет создать буферную зону НАТО вокруг Киева
Академия военных наук: Лондон хочет создать буферную зону НАТО вокруг Киева - РИА Новости, 21.03.2024
Академия военных наук: Лондон хочет создать буферную зону НАТО вокруг Киева
Великобритания предлагает организовать из высокоманевренных сил НАТО буферную зону вокруг Киева, а высвободившиеся силы ВСУ направить в зону боевых действий,... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T03:49
2024-03-21T07:57
специальная военная операция на украине
лондон
великобритания
киев
нато
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Великобритания предлагает организовать из высокоманевренных сил НАТО буферную зону вокруг Киева, а высвободившиеся силы ВСУ направить в зону боевых действий, считают российские ученые Академии военных наук в статье в журнале "Национальная оборона". "Используя фактор повышения мобильности, Великобритания предлагает к маю 2024 года подготовить к вводу на Украину крупные высокоманевренные силы НАТО из приграничных районов Румынии и Польши с целью создать буферную зону в пределах занятых позиций, включая границу с Белоруссией и территорию вокруг Киева. По мнению Лондона, высвободившиеся силы ВСУ будут направлены в зону боевых действий, что подорвет наступательные возможности России и вынудит ее пойти на переговоры", - говорится в статье ученых. Статью написали член-корреспондент Академии военных наук, эксперт Лиги военных дипломатов Александр Бартош и доктор технических наук, профессор Академии военных наук Анатолий Летяго. В то же время они признают, что эта идея Лондона может не получить поддержку большинства государств НАТО.
https://ria.ru/20240319/oborona-1934101865.html
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лондон, великобритания, киев, нато, вооруженные силы украины, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Лондон, Великобритания, Киев, НАТО, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире
Академия военных наук: Лондон хочет создать буферную зону НАТО вокруг Киева

Ученые АВН: Британия хочет организовать из сил НАТО буферную зону вокруг Киева

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Великобритания предлагает организовать из высокоманевренных сил НАТО буферную зону вокруг Киева, а высвободившиеся силы ВСУ направить в зону боевых действий, считают российские ученые Академии военных наук в статье в журнале "Национальная оборона".
"Используя фактор повышения мобильности, Великобритания предлагает к маю 2024 года подготовить к вводу на Украину крупные высокоманевренные силы НАТО из приграничных районов Румынии и Польши с целью создать буферную зону в пределах занятых позиций, включая границу с Белоруссией и территорию вокруг Киева. По мнению Лондона, высвободившиеся силы ВСУ будут направлены в зону боевых действий, что подорвет наступательные возможности России и вынудит ее пойти на переговоры", - говорится в статье ученых.
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Статью написали член-корреспондент Академии военных наук, эксперт Лиги военных дипломатов Александр Бартош и доктор технических наук, профессор Академии военных наук Анатолий Летяго.
В то же время они признают, что эта идея Лондона может не получить поддержку большинства государств НАТО.
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Специальная военная операция на УкраинеЛондонВеликобританияКиевНАТОВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
 
 
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