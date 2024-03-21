https://ria.ru/20240321/naryshkin-1934806206.html

США уже не могут диктовать ценовую политику на рынке нефти, заявил Нарышкин

США уже не могут диктовать ценовую политику на рынке нефти, заявил Нарышкин - РИА Новости, 21.03.2024

США уже не могут диктовать ценовую политику на рынке нефти, заявил Нарышкин

США уже не могут диктовать ценовую политику на мировом рынке нефти, хотя хотели бы, но мир становится многополярным, заявил директор Службы внешней разведки РФ... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T21:07

2024-03-21T21:07

2024-03-21T21:13

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цены на нефть

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. США уже не могут диктовать ценовую политику на мировом рынке нефти, хотя хотели бы, но мир становится многополярным, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Гегемон уже не тот и не может заставить ближневосточные страны в своей политике в отношении нефтедобычи двигаться в русле интересов США", - сказал Нарышкин в интервью для документального проекта "Нефть"."Они не могут диктовать ценовую политику, хотя хотели бы. Не могут, потому что мир становится многополярным", - добавил он.

https://ria.ru/20240321/neft-1934642495.html

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сша, в мире, цены на нефть