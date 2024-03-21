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США уже не могут диктовать ценовую политику на рынке нефти, заявил Нарышкин - РИА Новости, 21.03.2024
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21:07 21.03.2024 (обновлено: 21:13 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/naryshkin-1934806206.html
США уже не могут диктовать ценовую политику на рынке нефти, заявил Нарышкин
США уже не могут диктовать ценовую политику на рынке нефти, заявил Нарышкин - РИА Новости, 21.03.2024
США уже не могут диктовать ценовую политику на рынке нефти, заявил Нарышкин
США уже не могут диктовать ценовую политику на мировом рынке нефти, хотя хотели бы, но мир становится многополярным, заявил директор Службы внешней разведки РФ... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T21:07
2024-03-21T21:13
сша
в мире
цены на нефть
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. США уже не могут диктовать ценовую политику на мировом рынке нефти, хотя хотели бы, но мир становится многополярным, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Гегемон уже не тот и не может заставить ближневосточные страны в своей политике в отношении нефтедобычи двигаться в русле интересов США", - сказал Нарышкин в интервью для документального проекта "Нефть"."Они не могут диктовать ценовую политику, хотя хотели бы. Не могут, потому что мир становится многополярным", - добавил он.
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сша, в мире, цены на нефть
США, В мире, Цены на нефть
США уже не могут диктовать ценовую политику на рынке нефти, заявил Нарышкин

Нарышкин: США хотят диктовать ценовую политику на рынке нефти, но не могут

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. США уже не могут диктовать ценовую политику на мировом рынке нефти, хотя хотели бы, но мир становится многополярным, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Гегемон уже не тот и не может заставить ближневосточные страны в своей политике в отношении нефтедобычи двигаться в русле интересов США", - сказал Нарышкин в интервью для документального проекта "Нефть".
"Они не могут диктовать ценовую политику, хотя хотели бы. Не могут, потому что мир становится многополярным", - добавил он.
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