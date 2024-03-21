https://ria.ru/20240321/mustafa-1934610546.html

Ризки Мустафа: российские туристы крайне важны для Индонезии

Ризки Мустафа: российские туристы крайне важны для Индонезии - РИА Новости, 21.03.2024

Ризки Мустафа: российские туристы крайне важны для Индонезии

В последние годы индонезийский остров Бали обрел значительную популярность у российских туристов – все больше соотечественников выбирают курорт как место... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T10:00

2024-03-21T10:00

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В последние годы индонезийский остров Бали обрел значительную популярность у российских туристов – все больше соотечественников выбирают курорт как место проведения отпуска, а выражение "зимовка на Бали" стало чуть ли не нарицательным. Гораздо меньшей известностью среди россиян пользуется вся остальная Индонезия – архипелаг из 18 тысяч островов с населением в 270 миллионов человек. Замминистра туризма и креативных индустрий по вопросам инвестиций и промышленности Индонезии Ризки Хандаяни Мустафа заявила в интервью РИА Новости, что считает российский туристический сегмент крайне важным для Индонезии, выразив надежду, что россияне обратят свое внимание не только на Бали, но и на другие туристические направления страны. Замминистра также подчеркнула, что надеется на рост российских инвестиций как в туристический сектор на курортах, так и в новую столицу страны Нусантару, строительством которой теперь предстоит заняться новому президенту Индонезии Прабово Субианто. Беседовала Ульяна Мирошкина.– Каковы главные задачи, которые сегодня приводят Индонезию в целом и ваше министерство именно в Россию среди всех прочих стран?– Мы получили приглашение от посольства Индонезии в Москве посетить выставку туризма и гостеприимства MITT. Почему мы приехали сюда? Потому что, на мой взгляд, российский туристический рынок имеет большой потенциал и крайне важен для нас. Рост российского туризма в Индонезию был действительно впечатляющим – более чем стопроцентный рост с 2022 года. В Индонезию, особенно на Бали, приезжает почти 161 тысяча туристов из России. Вот почему мы здесь сегодня: чтобы продвигать не только Бали, но и другие направления, которые могут посетить россияне.Мы знаем, что россияне любят приключения и исследовать окружающую среду тех мест, куда они едут. Более того, богатая культура России соответствует богатой культуре Индонезии. Этот аспект мы такие можем предложить российским туристам, которые к нам приезжают. Таким образом, мы здесь для того, чтобы расширять сотрудничество с Россией, включая инвестиции в туристический сектор Индонезии.Некоторые инвестиции с российской стороны уже есть, особенно на Бали. На Бали есть три новых курорта, в которые вложили деньги российские инвесторы. Именно поэтому я думаю, что сейчас у нас есть возможность пригласить больше российских инвесторов прийти в Индонезию. Россия сейчас занимает 10 место по объему инвестиций в индонезийский сектор гостеприимства. Это довольно-таки приятный сюрприз, учитывая расстояние между нашими странами. Но мы хотим, чтобы Россия поднялась в инвестиционном рейтинге. Вчера мы встретились с представителями министерства экономического развития России, и они очень позитивно отнеслись к идее о том, что российский фокус будет смещен на Восток, и теперь Россия может чаще инвестировать в такие страны, как Таиланд и Вьетнам. Теперь мы предлагаем добавить в этот список и Индонезию.– Недавно в Индонезии прошли демократические выборы, в результате которых Прабово Субианто стал президентом страны. Многие международные инвесторы по всему миру задаются вопросом, как эти изменения в руководстве страны повлияют на индонезийскую инвестиционную экосистему. По вашему мнению, стоит ли российским инвесторам ожидать каких-либо перемен?– Господин Прабово Субианто выразил готовность продолжить усилия, начатые президентом Джоко Видодо. Я думаю, что с точки зрения инвестиционной политики ничего не изменится, она останется прежней.– Одним из крупнейших проектов, который достанется Прабово Субианто "в наследство", является новая столица Индонезии Нусантара. Как вы думаете, российские инвесторы теперь могут быть уверены в том, что проект действительно продолжит развиваться и не будет заброшен?– Да, конечно. Мы стремимся к будущему развитию столицы Нусантары. Мы полностью уверены, что все инвесторы будут заинтересованы в нем принять участие. Что касается России, то некоторые инвесторы уже приезжали в Нусантару, чтобы увидеть проект своими глазами. Я думаю, что здесь есть много возможностей для сотрудничества и взаимодействия России и Индонезии, что мы очень приветствуем. Туристический сектор является особенно интересной сферой. Я думаю, что Россия может рассмотреть возможность инвестирования в него.В настоящее время в Индонезии есть демографический дивиденд, который сохранится до 2040 года — в Индонезии очень много молодых людей. Мы открыты для всех стран, которым предлагается воспользоваться этой возможностью, инвестируя в бизнес и образование.Мы также открыты для более творческих способов сотрудничества с Россией, таких как киноиндустрия, игровая индустрия и индустрия моды. Более того, в России значительная мусульманская община, поэтому есть возможности для сотрудничества и в этой сфере.Речь идет не только о сотрудничестве правительства или бизнеса, очень важны также контакты между людьми. История наших отношений с Россией насчитывает много лет, поэтому база для этого у нас уже есть. Я считаю, что нам следует продолжать налаживать контакты между людьми наших стран.– Некоторые СМИ сообщают об определенной предвзятости к российским инвесторам и туристам в Индонезии, в особенности на Бали. Как бы вы оценили подобные комментарии?– Я думаю, что у этой проблемы есть два аспекта. Во-первых, мы обсудили с нашим послом, что, возможно, позже, когда я буду в Джакарте, я смогу поговорить с российским посольством и узнать больше о русской культуре. Лишь немногие индонезийцы знают о разнообразии и богатстве русской культуры. Возможно, диалог поможет нам лучше понять культуру российских туристов. Во-вторых, нужно принять определенные меры не только в отношении российских туристов, но и всех иностранных гостей Индонезии. Возможно, мы введем дополнительные правила для всех иностранных туристов, которые к нам приезжают. Существует потребность в большем надзоре, большем мониторинге, большем государственном контроле – это то, что нам нужно развивать. Но все эти меры еще нужно очень понятно разъяснить туристам, как можно следовать правилам, которые не понимаешь? Именно здесь изучение культур друг друга также становится очень важным.– Не могли бы вы описать новые направления в Индонезии, которые вы хотите продвигать среди российских туристов и инвесторов?– У нас есть пять направлений, имеющих "суперприоритет". Первое — озеро Тоба в северной части Индонезии. Это очень большое озеро, расположенное прямо в кратере вулкана. Оно очень известно среди европейских туристов. Здесь много возможностей для приключенческого и культурного туризма. Второе направление — храм Боробудур в Центральной Яве, там действительно можно почувствовать яванскую культуру. Мы также ищем инвесторов для этого региона. Третье направление — Мандалика, остров рядом с Бали, он также известен как место для пеших прогулок и занятий спортом, а Россия любит спорт. Четвертое направление — Лабуан Баджо — уникальный остров с прекрасными пляжами. Я знаю, что русские любят солнце, а Лабуан Баджо — самое красивое место, где можно встретить закат. И последнее — Ликупанг в Северном Сулавеси. Это лучшее место для дайвинга и снорклинга, а местное население очень любит петь и танцевать.– То, что могло бы значительно способствовать продвижению Индонезии для российских туристов, — это возобновление прямого авиасообщения между нашими странами. Известно ли вам о каких-либо изменениях в этом отношении?– У меня нет конкретной информации по этому аспекту, но я думаю, что это очень важный вопрос, который мы еще обсудим в Индонезии. Еще хотелось бы отметить Международный инвестиционный форум, который мы проведем в Джакарте 5-6 июня. Мы думаем провести на полях этого форума первый индонезийско-российский туристический диалог. Мы также приглашаем туда российские СМИ, поскольку считаем важным рассказать российской аудитории о преимуществах партнерства с Индонезией.

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https://ria.ru/20240228/aziya-1930029887.html

https://ria.ru/20240216/bali-1927738606.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

интервью - авторы, интервью, индонезия, россия, прабово субианто, джоко видодо, бали