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В Москве обновился температурный максимум года - РИА Новости, 21.03.2024
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13:57 21.03.2024 (обновлено: 14:08 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/moskva-1934689199.html
В Москве обновился температурный максимум года
В Москве обновился температурный максимум года - РИА Новости, 21.03.2024
В Москве обновился температурный максимум года
Температурный максимум года обновился в Москве в четверг, воздух прогрелся до плюс 8,2 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T13:57
2024-03-21T14:08
общество
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Температурный максимум года обновился в Москве в четверг, воздух прогрелся до плюс 8,2 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "К 13.00 по мск воздух в Москве прогрелся до плюс 8,2 градуса. До этого самым теплым днем был вчерашний – плюс 8,1 градуса", - сказал Леус. Он также отметил, что это температурное значение не конечное, прогрев воздуха еще продолжается, точное значение будет известно после 21.00 по мск.
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общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
В Москве обновился температурный максимум года

Леус: в Москве обновился температурный максимум года, воздух прогрелся до 8,2

© АГН "Москва" / Ярослав ЧингаевДевушка в амфитеатре парка "Зарядье"
Девушка в амфитеатре парка Зарядье - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
Девушка в амфитеатре парка "Зарядье"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Температурный максимум года обновился в Москве в четверг, воздух прогрелся до плюс 8,2 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"К 13.00 по мск воздух в Москве прогрелся до плюс 8,2 градуса. До этого самым теплым днем был вчерашний – плюс 8,1 градуса", - сказал Леус.
Он также отметил, что это температурное значение не конечное, прогрев воздуха еще продолжается, точное значение будет известно после 21.00 по мск.
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ОбществоМоскваМихаил ЛеусПогода
 
 
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