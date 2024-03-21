https://ria.ru/20240321/moskva-1934689199.html

В Москве обновился температурный максимум года

В Москве обновился температурный максимум года - РИА Новости, 21.03.2024

В Москве обновился температурный максимум года

Температурный максимум года обновился в Москве в четверг, воздух прогрелся до плюс 8,2 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T13:57

2024-03-21T13:57

2024-03-21T14:08

общество

москва

михаил леус

погода

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Температурный максимум года обновился в Москве в четверг, воздух прогрелся до плюс 8,2 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "К 13.00 по мск воздух в Москве прогрелся до плюс 8,2 градуса. До этого самым теплым днем был вчерашний – плюс 8,1 градуса", - сказал Леус. Он также отметил, что это температурное значение не конечное, прогрев воздуха еще продолжается, точное значение будет известно после 21.00 по мск.

https://ria.ru/20240312/el-nino-1932403941.html

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общество, москва, михаил леус, погода