https://ria.ru/20240321/moldaviya-1934819429.html

Молдавские власти уничтожают демократию нападками на СМИ, заявила Гуцул

Молдавские власти уничтожают демократию нападками на СМИ, заявила Гуцул - РИА Новости, 21.03.2024

Молдавские власти уничтожают демократию нападками на СМИ, заявила Гуцул

Приостановка вещания очередного телеканала Canal 5 в Молдавии является еще одним шагом властей республики на пути к сворачиванию демократических свобод и... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T23:35

2024-03-21T23:35

2024-03-21T23:47

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КИШИНЕВ, 21 мар – РИА Новости. Приостановка вещания очередного телеканала Canal 5 в Молдавии является еще одним шагом властей республики на пути к сворачиванию демократических свобод и гражданских прав, заявила глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Ранее в четверг пресс-служба кабмина республики сообщила, что правительственный совет по продвижению инвестиционных проектов национального значения Молдавии временно приостановил работу компании Media Content Distribution, владельца телеканала Canal 5 и радиостанции Maestro FM, по подозрению в причастности его конечных бенефициаров к угрозе национальной безопасности. "Закрытие телеканала Canal 5 – это еще один шаг Санду (президент Молдавии – ред.) и ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) на пути сворачивания демократических свобод и гражданских прав. На сегодняшний день это уже 13-й канал, закрытый режимом. Жителей Гагаузии и всей Республики Молдова последовательно лишают базовых ценностей правового государства – свободы слова и плюрализма мнений", - написала Гуцул в своем Telegram-канале. Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом, Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными. Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации.

https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html

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в мире, молдавия, гагаузия, россия, евгения гуцул