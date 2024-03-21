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Опрос показал, как жители Молдавии относятся к идее присоединения к НАТО - РИА Новости, 21.03.2024
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17:16 21.03.2024 (обновлено: 17:47 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/moldaviya-1934756002.html
Опрос показал, как жители Молдавии относятся к идее присоединения к НАТО
Опрос показал, как жители Молдавии относятся к идее присоединения к НАТО - РИА Новости, 21.03.2024
Опрос показал, как жители Молдавии относятся к идее присоединения к НАТО
Более половины жителей Молдавии выступают против присоединения страны к Румынии и вхождения в НАТО, следует из результатов исследования, опубликованного... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T17:16
2024-03-21T17:47
в мире
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нато
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КИШИНЕВ, 21 мар — РИА Новости. Более половины жителей Молдавии выступают против присоединения страны к Румынии и вхождения в НАТО, следует из результатов исследования, опубликованного Институтом маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Оно проводилось по заказу румынской компании Independent news. Согласно полученным данным, если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по вопросу присоединения Молдавии к Румынии, то 38 процентов граждан проголосовали бы за, а 50 — против.Что касается вступление страны в Североатлантический альянс, то 54 процента респондентов поддержали бы такой шаг, а 28 — нет.Кроме того, 56 процентов опрошенных не верят, что Молдавия сможет станет членом ЕС до 2030 года, в обратном уверены только 36 процентов, еще восемь не определились с позицией. Опрос проводился с 9 по 16 февраля, в нем приняли участие 1091 человек, погрешность составила три процента.В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус кандидатов в члены сообщества, причем сами европейские политики не раз признавали, что это был по большей части символический жест, чтобы поддержать Киев и Кишинев в противостоянии с Москвой.В декабре 2023-го лидеры Евросоюза приняли решение начать переговоры о приеме Украины и Молдавии. Тем не менее, по словам президента Франции Эммануэля Макрона, от реального расширения, включающего бывшие советские республики, ЕС еще очень далек, а переговоры будут возможными только при выполнении Киевом и Кишиневом всех условий. При этом президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика должна стать членом Европейского союза до 2030 года.
https://ria.ru/20240226/moldavia-1929620078.html
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в мире, молдавия, нато, евросоюз, эммануэль макрон, майя санду, румыния, украина
В мире, Молдавия, НАТО, Евросоюз, Эммануэль Макрон, Майя Санду, Румыния, Украина
Опрос показал, как жители Молдавии относятся к идее присоединения к НАТО

IMAS: 54% жителей Молдавии выступили против вступления страны в НАТО

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 21 мар — РИА Новости. Более половины жителей Молдавии выступают против присоединения страны к Румынии и вхождения в НАТО, следует из результатов исследования, опубликованного Институтом маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики.
Оно проводилось по заказу румынской компании Independent news.
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Согласно полученным данным, если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по вопросу присоединения Молдавии к Румынии, то 38 процентов граждан проголосовали бы за, а 50 — против.

В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. В обеих странах существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения путем ликвидации Молдавии как отдельного государства.

Что касается вступление страны в Североатлантический альянс, то 54 процента респондентов поддержали бы такой шаг, а 28 — нет.

Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, но с 1994 года она сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Помимо этого, с приходом к власти партии "Действие и солидарность" в стране стали часто проводить учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.

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Кроме того, 56 процентов опрошенных не верят, что Молдавия сможет станет членом ЕС до 2030 года, в обратном уверены только 36 процентов, еще восемь не определились с позицией.
Опрос проводился с 9 по 16 февраля, в нем приняли участие 1091 человек, погрешность составила три процента.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус кандидатов в члены сообщества, причем сами европейские политики не раз признавали, что это был по большей части символический жест, чтобы поддержать Киев и Кишинев в противостоянии с Москвой.
В декабре 2023-го лидеры Евросоюза приняли решение начать переговоры о приеме Украины и Молдавии. Тем не менее, по словам президента Франции Эммануэля Макрона, от реального расширения, включающего бывшие советские республики, ЕС еще очень далек, а переговоры будут возможными только при выполнении Киевом и Кишиневом всех условий.
При этом президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика должна стать членом Европейского союза до 2030 года.
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