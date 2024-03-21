https://ria.ru/20240321/moldaviya-1934756002.html

Опрос показал, как жители Молдавии относятся к идее присоединения к НАТО

Опрос показал, как жители Молдавии относятся к идее присоединения к НАТО - РИА Новости, 21.03.2024

Опрос показал, как жители Молдавии относятся к идее присоединения к НАТО

Более половины жителей Молдавии выступают против присоединения страны к Румынии и вхождения в НАТО, следует из результатов исследования, опубликованного... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T17:16

2024-03-21T17:16

2024-03-21T17:47

в мире

молдавия

нато

евросоюз

эммануэль макрон

майя санду

румыния

украина

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КИШИНЕВ, 21 мар — РИА Новости. Более половины жителей Молдавии выступают против присоединения страны к Румынии и вхождения в НАТО, следует из результатов исследования, опубликованного Институтом маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Оно проводилось по заказу румынской компании Independent news. Согласно полученным данным, если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по вопросу присоединения Молдавии к Румынии, то 38 процентов граждан проголосовали бы за, а 50 — против.Что касается вступление страны в Североатлантический альянс, то 54 процента респондентов поддержали бы такой шаг, а 28 — нет.Кроме того, 56 процентов опрошенных не верят, что Молдавия сможет станет членом ЕС до 2030 года, в обратном уверены только 36 процентов, еще восемь не определились с позицией. Опрос проводился с 9 по 16 февраля, в нем приняли участие 1091 человек, погрешность составила три процента.В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус кандидатов в члены сообщества, причем сами европейские политики не раз признавали, что это был по большей части символический жест, чтобы поддержать Киев и Кишинев в противостоянии с Москвой.В декабре 2023-го лидеры Евросоюза приняли решение начать переговоры о приеме Украины и Молдавии. Тем не менее, по словам президента Франции Эммануэля Макрона, от реального расширения, включающего бывшие советские республики, ЕС еще очень далек, а переговоры будут возможными только при выполнении Киевом и Кишиневом всех условий. При этом президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика должна стать членом Европейского союза до 2030 года.

https://ria.ru/20240226/moldavia-1929620078.html

https://ria.ru/20231222/naznachenie-1917557941.html

https://ria.ru/20231226/moldaviya-1917939708.html

молдавия

румыния

украина

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в мире, молдавия, нато, евросоюз, эммануэль макрон, майя санду, румыния, украина