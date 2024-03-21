https://ria.ru/20240321/moldavia-1934820339.html

Молдавия приняла декларацию с призывом к единению ради евроинтеграции

Молдавия приняла декларацию с призывом к единению ради евроинтеграции - РИА Новости, 21.03.2024

Молдавия приняла декларацию с призывом к единению ради евроинтеграции

Парламент Молдавии утвердил декларацию о европейской интеграции, в которой депутаты призывают все общество и политические силы объединиться вокруг идеи... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T23:46

2024-03-21T23:46

2024-03-21T23:47

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КИШИНЕВ, 21 мар – РИА Новости. Парламент Молдавии утвердил декларацию о европейской интеграции, в которой депутаты призывают все общество и политические силы объединиться вокруг идеи присоединения республики к ЕС, сообщили в пресс-службе законодательного собрания. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. "Парламент утвердил Декларацию о европейской интеграции Республики Молдова. Депутаты призывают все общество, включая все политические силы, проявить единство и солидарность для консолидации политического и социального диалога во имя национальных интересов и стратегической цели – интеграции и присоединения Республики Молдова к Евросоюзу. За проект Декларации проголосовали 54 депутата (из 101 – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента. В документе выражена убежденность, что только вступление Молдавии в Европейский союз обеспечит будущее страны как суверенного, нейтрального, целостного и демократического государства, а необратимый путь европейской интеграции и присоединения является национальным приоритетным проектом республики. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240306/integratsiya-1931359368.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html

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