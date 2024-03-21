Рейтинг@Mail.ru
Молдавия приняла декларацию с призывом к единению ради евроинтеграции - РИА Новости, 21.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:46 21.03.2024 (обновлено: 23:47 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/moldavia-1934820339.html
Молдавия приняла декларацию с призывом к единению ради евроинтеграции
Молдавия приняла декларацию с призывом к единению ради евроинтеграции - РИА Новости, 21.03.2024
Молдавия приняла декларацию с призывом к единению ради евроинтеграции
Парламент Молдавии утвердил декларацию о европейской интеграции, в которой депутаты призывают все общество и политические силы объединиться вокруг идеи... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T23:46
2024-03-21T23:47
в мире
молдавия
украина
киев
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg
КИШИНЕВ, 21 мар – РИА Новости. Парламент Молдавии утвердил декларацию о европейской интеграции, в которой депутаты призывают все общество и политические силы объединиться вокруг идеи присоединения республики к ЕС, сообщили в пресс-службе законодательного собрания. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. "Парламент утвердил Декларацию о европейской интеграции Республики Молдова. Депутаты призывают все общество, включая все политические силы, проявить единство и солидарность для консолидации политического и социального диалога во имя национальных интересов и стратегической цели – интеграции и присоединения Республики Молдова к Евросоюзу. За проект Декларации проголосовали 54 депутата (из 101 – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента. В документе выражена убежденность, что только вступление Молдавии в Европейский союз обеспечит будущее страны как суверенного, нейтрального, целостного и демократического государства, а необратимый путь европейской интеграции и присоединения является национальным приоритетным проектом республики. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20240306/integratsiya-1931359368.html
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html
молдавия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_203:0:2000:1348_1920x0_80_0_0_713d7f62249147fc350d782a9815e6b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, украина, киев, евросоюз
В мире, Молдавия, Украина, Киев, Евросоюз
Молдавия приняла декларацию с призывом к единению ради евроинтеграции

Молдавия приняла декларацию с призывом к единению общества ради евроинтеграции

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 21 мар – РИА Новости. Парламент Молдавии утвердил декларацию о европейской интеграции, в которой депутаты призывают все общество и политические силы объединиться вокруг идеи присоединения республики к ЕС, сообщили в пресс-службе законодательного собрания.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул
Евгения Гуцул: евроинтеграция Молдавии — это красивая сказка
6 марта, 09:00
"Парламент утвердил Декларацию о европейской интеграции Республики Молдова. Депутаты призывают все общество, включая все политические силы, проявить единство и солидарность для консолидации политического и социального диалога во имя национальных интересов и стратегической цели – интеграции и присоединения Республики Молдова к Евросоюзу. За проект Декларации проголосовали 54 депутата (из 101 – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента.
В документе выражена убежденность, что только вступление Молдавии в Европейский союз обеспечит будущее страны как суверенного, нейтрального, целостного и демократического государства, а необратимый путь европейской интеграции и присоединения является национальным приоритетным проектом республики.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Россия пытается предотвратить большую войну в Европе
11 марта, 08:00
 
В миреМолдавияУкраинаКиевЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала