Молдавия приняла декларацию с призывом к единению ради евроинтеграции
Молдавия приняла декларацию с призывом к единению общества ради евроинтеграции
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 21 мар – РИА Новости. Парламент Молдавии утвердил декларацию о европейской интеграции, в которой депутаты призывают все общество и политические силы объединиться вокруг идеи присоединения республики к ЕС, сообщили в пресс-службе законодательного собрания.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
"Парламент утвердил Декларацию о европейской интеграции Республики Молдова. Депутаты призывают все общество, включая все политические силы, проявить единство и солидарность для консолидации политического и социального диалога во имя национальных интересов и стратегической цели – интеграции и присоединения Республики Молдова к Евросоюзу. За проект Декларации проголосовали 54 депутата (из 101 – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента.
В документе выражена убежденность, что только вступление Молдавии в Европейский союз обеспечит будущее страны как суверенного, нейтрального, целостного и демократического государства, а необратимый путь европейской интеграции и присоединения является национальным приоритетным проектом республики.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.