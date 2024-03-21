https://ria.ru/20240321/modi-1934681481.html

Песков прокомментировал возможность визита премьера Индии в Россию

Песков прокомментировал возможность визита премьера Индии в Россию - РИА Новости, 21.03.2024

Песков прокомментировал возможность визита премьера Индии в Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у премьер-министра Индии Нарендры Моди есть приглашение посетить Россию, визит будет согласован по... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T13:29

2024-03-21T13:29

2024-03-21T13:29

индия

россия

дмитрий песков

нарендра моди

политика

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у премьер-министра Индии Нарендры Моди есть приглашение посетить Россию, визит будет согласован по дипканалам. "Это предстоит еще согласовать по дипломатическим каналам. В любом случае встречи в первой половине этого года состоятся. Мы надеемся, в многостороннем формате. Будут и двусторонние беседы на полях. Разумеется, у премьер-министра Индии есть и действующее приглашение посетить нашу страну", - сказал Песков журналистам.

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Кирилл Волков

индия, россия, дмитрий песков, нарендра моди, политика