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Песков прокомментировал возможность визита премьера Индии в Россию - РИА Новости, 21.03.2024
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13:29 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/modi-1934681481.html
Песков прокомментировал возможность визита премьера Индии в Россию
Песков прокомментировал возможность визита премьера Индии в Россию - РИА Новости, 21.03.2024
Песков прокомментировал возможность визита премьера Индии в Россию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у премьер-министра Индии Нарендры Моди есть приглашение посетить Россию, визит будет согласован по... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T13:29
2024-03-21T13:29
индия
россия
дмитрий песков
нарендра моди
политика
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у премьер-министра Индии Нарендры Моди есть приглашение посетить Россию, визит будет согласован по дипканалам. "Это предстоит еще согласовать по дипломатическим каналам. В любом случае встречи в первой половине этого года состоятся. Мы надеемся, в многостороннем формате. Будут и двусторонние беседы на полях. Разумеется, у премьер-министра Индии есть и действующее приглашение посетить нашу страну", - сказал Песков журналистам.
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индия, россия, дмитрий песков, нарендра моди, политика
Индия, Россия, Дмитрий Песков, Нарендра Моди, Политика
Песков прокомментировал возможность визита премьера Индии в Россию

Песков: у Моди есть приглашение посетить Россию, визит согласуют по дипканалам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у премьер-министра Индии Нарендры Моди есть приглашение посетить Россию, визит будет согласован по дипканалам.
"Это предстоит еще согласовать по дипломатическим каналам. В любом случае встречи в первой половине этого года состоятся. Мы надеемся, в многостороннем формате. Будут и двусторонние беседы на полях. Разумеется, у премьер-министра Индии есть и действующее приглашение посетить нашу страну", - сказал Песков журналистам.
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