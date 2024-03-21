https://ria.ru/20240321/modi-1934583793.html

"Крупнейший провал". Обращение премьера Индии к Путину встревожило Запад

"Крупнейший провал". Обращение премьера Индии к Путину встревожило Запад - РИА Новости, 21.03.2024

"Крупнейший провал". Обращение премьера Индии к Путину встревожило Запад

Поздравив президента России Владимира Путина с переизбранием, премьер-министр Индии Нарендра Моди показал, что Запад не сможет повлиять на отношения между двумя РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T01:10

2024-03-21T01:10

2024-03-21T08:09

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Поздравив президента России Владимира Путина с переизбранием, премьер-министр Индии Нарендра Моди показал, что Запад не сможет повлиять на отношения между двумя странами, написал обозреватель хорватского издания Advance Д. Марьянович.В понедельник премьер Индии в социальной сети X поздравил Владимира Путина с переизбранием на должность президента Российской Федерации. Глава индийского правительства заявил, что рассчитывает на дальнейшее укрепление особых, проверенных временем двусторонних отношений."Именно это заявление можно считать одним из крупнейших провалов Запада, старающегося создать фронт сопротивления России, особенно после начала украинского конфликта", — отметил журналист.Как указано в материале, Индия установила дружественные отношения с Россией еще во времена СССР и продолжает развивать сотрудничество с Москвой в рамках сообщества БРИКС. Нью-Дели ни за что не позволит Вашингтону разрушить крепкие российско-индийские отношения, подчеркнул хорватский обозреватель."Мир уже активно практикует то, о чем любит упоминать сам Владимир Путин, — многополярность и невмешательство в чужие внутренние проблемы", — заключил Марьянович.В среду президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. По сообщениям пресс-службы Кремля, российский лидер вновь принял поздравления от главы индийского правительства и обсудил с ним ряд вопросов международной повестки дня, включая конфликт на Украине. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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