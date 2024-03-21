https://ria.ru/20240321/mlechin-1934683666.html

Журналист Млечин опроверг информацию о госпитализации

Журналист Млечин опроверг информацию о госпитализации - РИА Новости, 21.03.2024

Журналист Млечин опроверг информацию о госпитализации

Журналист Леонид Млечин опроверг РИА Новости информацию в СМИ о своей госпитализации, сообщив, что работает из дома в деревне, в которой живет уже больше десяти РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T13:41

2024-03-21T13:41

2024-03-21T13:47

леонид млечин

общество

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Журналист Леонид Млечин опроверг РИА Новости информацию в СМИ о своей госпитализации, сообщив, что работает из дома в деревне, в которой живет уже больше десяти лет. "Я тоже с большим интересом сейчас прочитал. Такие фотографии хорошие. Приятно было посмотреть. Между нами, это фейк. Я нахожусь у себя дома, тружусь. Меня нельзя госпитализировать из московской квартиры, потому что я давно живу в деревне. Это никак не возможно", - сообщил Млечин. Он отметил, что если бы его реально госпитализировали, то положили бы в деревенскую больницу, которая находится рядом с его домом. "Вот я про фейки люблю рассказывать, а теперь сам увидел, как это делается. Так что нет, спасибо большое за внимание", - добавил 66-летний журналист. Леонид Млечин – советский и российский журналист-международник, телеведущий, писатель и блогер. Обладатель множества государственных и общественных наград, в том числе премии "ТЭФИ". Он является автором многих документальных историко-публицистических фильмов и книг, ряд из которых переведены на иностранные языки.

https://ria.ru/20240318/ryabkov-1934105365.html

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леонид млечин, общество