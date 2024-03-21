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Журналист Млечин опроверг информацию о госпитализации - РИА Новости, 21.03.2024
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13:41 21.03.2024 (обновлено: 13:47 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/mlechin-1934683666.html
Журналист Млечин опроверг информацию о госпитализации
Журналист Млечин опроверг информацию о госпитализации - РИА Новости, 21.03.2024
Журналист Млечин опроверг информацию о госпитализации
Журналист Леонид Млечин опроверг РИА Новости информацию в СМИ о своей госпитализации, сообщив, что работает из дома в деревне, в которой живет уже больше десяти РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T13:41
2024-03-21T13:47
леонид млечин
общество
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Журналист Леонид Млечин опроверг РИА Новости информацию в СМИ о своей госпитализации, сообщив, что работает из дома в деревне, в которой живет уже больше десяти лет. "Я тоже с большим интересом сейчас прочитал. Такие фотографии хорошие. Приятно было посмотреть. Между нами, это фейк. Я нахожусь у себя дома, тружусь. Меня нельзя госпитализировать из московской квартиры, потому что я давно живу в деревне. Это никак не возможно", - сообщил Млечин. Он отметил, что если бы его реально госпитализировали, то положили бы в деревенскую больницу, которая находится рядом с его домом. "Вот я про фейки люблю рассказывать, а теперь сам увидел, как это делается. Так что нет, спасибо большое за внимание", - добавил 66-летний журналист. Леонид Млечин – советский и российский журналист-международник, телеведущий, писатель и блогер. Обладатель множества государственных и общественных наград, в том числе премии "ТЭФИ". Он является автором многих документальных историко-публицистических фильмов и книг, ряд из которых переведены на иностранные языки.
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леонид млечин, общество
Леонид Млечин, Общество
Журналист Млечин опроверг информацию о госпитализации

Журналист Млечин заявил, что сейчас работает дома

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЖурналист Леонид Млечин
Журналист Леонид Млечин - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Журналист Леонид Млечин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Журналист Леонид Млечин опроверг РИА Новости информацию в СМИ о своей госпитализации, сообщив, что работает из дома в деревне, в которой живет уже больше десяти лет.
«
"Я тоже с большим интересом сейчас прочитал. Такие фотографии хорошие. Приятно было посмотреть. Между нами, это фейк. Я нахожусь у себя дома, тружусь. Меня нельзя госпитализировать из московской квартиры, потому что я давно живу в деревне. Это никак не возможно", - сообщил Млечин.
Он отметил, что если бы его реально госпитализировали, то положили бы в деревенскую больницу, которая находится рядом с его домом.
"Вот я про фейки люблю рассказывать, а теперь сам увидел, как это делается. Так что нет, спасибо большое за внимание", - добавил 66-летний журналист.
Леонид Млечин – советский и российский журналист-международник, телеведущий, писатель и блогер. Обладатель множества государственных и общественных наград, в том числе премии "ТЭФИ". Он является автором многих документальных историко-публицистических фильмов и книг, ряд из которых переведены на иностранные языки.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Замглавы МИД Сергей Рябков опроверг сообщения о своей госпитализации
18 марта, 20:18
 
Леонид МлечинОбщество
 
 
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