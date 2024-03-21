https://ria.ru/20240321/mkkk-1934597725.html

В МККК заявили, сколько будет работать офис по делам пропавших в зоне СВО

В МККК заявили, сколько будет работать офис по делам пропавших в зоне СВО - РИА Новости, 21.03.2024

В МККК заявили, сколько будет работать офис по делам пропавших в зоне СВО

Офис Международного комитета Красного Креста по розыску лиц, пропавших без вести во время конфликта на Украине, закроется только после его окончания, заявил РИА РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T07:03

2024-03-21T07:03

2024-03-21T07:03

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

международный комитет красного креста (мккк)

оон

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ЖЕНЕВА, 21 мар – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Офис Международного комитета Красного Креста по розыску лиц, пропавших без вести во время конфликта на Украине, закроется только после его окончания, заявил РИА Новости глава офиса Душан Вуяшанин. "Наш офис закроется довольно быстро после окончания конфликта, но не следует забывать, что его функционирование также зависит от "треугольника", образованного обеими сторонами конфликта и МККК... Вот почему мы так тесно сотрудничаем с властями и стараемся быть максимально полезными", - сказал он. Вуяшанин добавил, что настроен оптимистично и сомневается, что какая-либо из сторон захочет прекратить это сотрудничество, поскольку никто в этом не заинтересован. "Я был на Украине на прошлой неделе, на этой неделе я принял российскую миссию при ООН и, вероятно, скоро приеду в Москву. Все обсуждения сосредоточены на том, как улучшить эту систему и где и как МККК может сделать себя еще более полезным", - подчеркнул собеседник агентства. МККК открыл бюро центрального агентства по розыску по вопросам, связанным с международным конфликтом между Россией и Украиной, в марте 2022 года в Женеве. Бюро выполняет функции нейтрального посредника между сторонами конфликта и собирает, систематизирует и передает информацию о судьбе и местонахождении военных и гражданских, пропавших без вести или разлученных с семьями. Прошлым летом уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова провела встречу с главой делегации организации в Москве Борисом Мишелем и его сотрудниками, в ходе которой обсуждались вопросы посещения пленных. Стороны также обменялись информацией по вопросам помощи гражданским, которые хотят воссоединиться с родными, оказавшимися на территории Украины и России. В феврале глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев провел встречу с делегацией МККК, на которой стороны обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества в свете СВО и договорились о продолжении сотрудничества, обмене информацией и взаимной поддержке. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240320/mkkk-1934376227.html

https://ria.ru/20240321/raskol-1934597002.html

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в мире, россия, украина, международный комитет красного креста (мккк), оон