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В МККК заявили, сколько будет работать офис по делам пропавших в зоне СВО - РИА Новости, 21.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:03 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/mkkk-1934597725.html
В МККК заявили, сколько будет работать офис по делам пропавших в зоне СВО
В МККК заявили, сколько будет работать офис по делам пропавших в зоне СВО - РИА Новости, 21.03.2024
В МККК заявили, сколько будет работать офис по делам пропавших в зоне СВО
Офис Международного комитета Красного Креста по розыску лиц, пропавших без вести во время конфликта на Украине, закроется только после его окончания, заявил РИА РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T07:03
2024-03-21T07:03
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
международный комитет красного креста (мккк)
оон
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ЖЕНЕВА, 21 мар – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Офис Международного комитета Красного Креста по розыску лиц, пропавших без вести во время конфликта на Украине, закроется только после его окончания, заявил РИА Новости глава офиса Душан Вуяшанин. "Наш офис закроется довольно быстро после окончания конфликта, но не следует забывать, что его функционирование также зависит от "треугольника", образованного обеими сторонами конфликта и МККК... Вот почему мы так тесно сотрудничаем с властями и стараемся быть максимально полезными", - сказал он. Вуяшанин добавил, что настроен оптимистично и сомневается, что какая-либо из сторон захочет прекратить это сотрудничество, поскольку никто в этом не заинтересован. "Я был на Украине на прошлой неделе, на этой неделе я принял российскую миссию при ООН и, вероятно, скоро приеду в Москву. Все обсуждения сосредоточены на том, как улучшить эту систему и где и как МККК может сделать себя еще более полезным", - подчеркнул собеседник агентства. МККК открыл бюро центрального агентства по розыску по вопросам, связанным с международным конфликтом между Россией и Украиной, в марте 2022 года в Женеве. Бюро выполняет функции нейтрального посредника между сторонами конфликта и собирает, систематизирует и передает информацию о судьбе и местонахождении военных и гражданских, пропавших без вести или разлученных с семьями. Прошлым летом уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова провела встречу с главой делегации организации в Москве Борисом Мишелем и его сотрудниками, в ходе которой обсуждались вопросы посещения пленных. Стороны также обменялись информацией по вопросам помощи гражданским, которые хотят воссоединиться с родными, оказавшимися на территории Украины и России. В феврале глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев провел встречу с делегацией МККК, на которой стороны обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества в свете СВО и договорились о продолжении сотрудничества, обмене информацией и взаимной поддержке. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240320/mkkk-1934376227.html
https://ria.ru/20240321/raskol-1934597002.html
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в мире, россия, украина, международный комитет красного креста (мккк), оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Международный комитет Красного Креста (МККК), ООН
В МККК заявили, сколько будет работать офис по делам пропавших в зоне СВО

Офис МККК по делам пропавших в зоне СВО планирует работать до конца конфликта

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве
Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 21 мар – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Офис Международного комитета Красного Креста по розыску лиц, пропавших без вести во время конфликта на Украине, закроется только после его окончания, заявил РИА Новости глава офиса Душан Вуяшанин.
"Наш офис закроется довольно быстро после окончания конфликта, но не следует забывать, что его функционирование также зависит от "треугольника", образованного обеими сторонами конфликта и МККК... Вот почему мы так тесно сотрудничаем с властями и стараемся быть максимально полезными", - сказал он.
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Вуяшанин добавил, что настроен оптимистично и сомневается, что какая-либо из сторон захочет прекратить это сотрудничество, поскольку никто в этом не заинтересован.
"Я был на Украине на прошлой неделе, на этой неделе я принял российскую миссию при ООН и, вероятно, скоро приеду в Москву. Все обсуждения сосредоточены на том, как улучшить эту систему и где и как МККК может сделать себя еще более полезным", - подчеркнул собеседник агентства.
МККК открыл бюро центрального агентства по розыску по вопросам, связанным с международным конфликтом между Россией и Украиной, в марте 2022 года в Женеве. Бюро выполняет функции нейтрального посредника между сторонами конфликта и собирает, систематизирует и передает информацию о судьбе и местонахождении военных и гражданских, пропавших без вести или разлученных с семьями.
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Прошлым летом уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова провела встречу с главой делегации организации в Москве Борисом Мишелем и его сотрудниками, в ходе которой обсуждались вопросы посещения пленных. Стороны также обменялись информацией по вопросам помощи гражданским, которые хотят воссоединиться с родными, оказавшимися на территории Украины и России.
В феврале глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев провел встречу с делегацией МККК, на которой стороны обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества в свете СВО и договорились о продолжении сотрудничества, обмене информацией и взаимной поддержке.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМеждународный комитет Красного Креста (МККК)ООН
 
 
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