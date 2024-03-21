https://ria.ru/20240321/mkkk-1934596284.html

В МККК призвали осторожно относиться к сообщениям о погибших в зоне СВО

В МККК призвали осторожно относиться к сообщениям о погибших в зоне СВО - РИА Новости, 21.03.2024

В МККК призвали осторожно относиться к сообщениям о погибших в зоне СВО

Международный комитет Красного Креста призвал с осторожностью относиться к информации в соцсетях о пленных или погибших в ходе конфликта на Украине, при этом... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T06:10

2024-03-21T06:10

2024-03-21T06:11

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

международный комитет красного креста (мккк)

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ЖЕНЕВА, 21 мар - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Международный комитет Красного Креста призвал с осторожностью относиться к информации в соцсетях о пленных или погибших в ходе конфликта на Украине, при этом МККК также следит за ней для поиска пропавших без вести. "Проблема с социальными сетями заключается в том, что, например, в случае, когда тело снимается на видео с личными вещами с именем рядом с ним, семья может подумать, что это их близкий человек. Нам уже случалось разговаривать по телефону с семьями, которые думали, что их близкий умер, основываясь на информации в социальных сетях, в то время как наши коллеги совсем недавно посещали его, потому что он на самом деле военнопленный", - заявила РИА Новости советник по политическим вопросам при Бюро по вопросам СВО Центрального агентства по розыску Анастасия Кушлейко. Руководитель отдела обработки данных Центрального агентства по розыску Жерон Кассу добавил в разговоре с РИА Новости, что проблема Telegram-каналов связана с надежностью информации, поскольку дезинформации много, а источники трудно идентифицировать. "Это может быть как неофициальная достоверная информация, так и сфабрикованная информация. Вся сложность для нас в том, чтобы определить, что является надежным… Простая фотография или видео нас не интересуют, нам нужна информация о личности человека: имена, фамилии, отчества, даты рождения. В случае, если эта информация появляется в видео или в описании, мы сверяемся с имеющимися у нас списками пропавших без вести, чтобы найти варианты поиска и оценить надежность информации", - пояснил Кассу. Собеседник агентства подчеркнул, что видеоролики с военнопленными все же открывают возможности для поиска. "Если власти подтвердят нам, что информация на видео соответствует действительности, это позволит подтвердить личность. Но мы не делаем никаких выводов без подтверждения официальных властей", - сказал он. По его словам, эта схема работает и власти с обеих сторон реагируют на запросы. Бюро Центрального агентства по розыску (ЦАР) по вопросам, связанным с международным конфликтом между Российской Федерацией и Украиной, было открыто МККК в марте 2022 года в Женеве. Цель работы Бюро – предотвратить исчезновения и облегчить страдания семей, которые остаются без известий о своих близких из-за конфликта в результате того, что они попали в руки врага, были убиты или покинули свой дом и потеряли связь. Этот Бюро ЦАР выполняет функции нейтрального посредника между сторонами конфликта и собирает, систематизирует и передаёт информацию о судьбе и местонахождении военнослужащих и гражданских лиц, пропавших без вести или разлученных со своими семьями. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240321/mkkk-1934593600.html

https://ria.ru/20240316/zapad-1933365303.html

https://ria.ru/20240319/oborona-1934101865.html

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в мире, россия, украина, международный комитет красного креста (мккк)