https://ria.ru/20240321/mkkk-1934593600.html

В МККК рассказали о передаче данных о пропавших в зоне СВО

В МККК рассказали о передаче данных о пропавших в зоне СВО - РИА Новости, 21.03.2024

В МККК рассказали о передаче данных о пропавших в зоне СВО

Власти России и Украины предоставляют Международному комитету Красного Креста информацию о пропавших без вести в зоне спецоперации сверх обязательств,... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T05:10

2024-03-21T05:10

2024-03-21T05:11

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

международный комитет красного креста (мккк)

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ЖЕНЕВА, 21 мар – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Власти России и Украины предоставляют Международному комитету Красного Креста информацию о пропавших без вести в зоне спецоперации сверх обязательств, предусмотренных Женевскими конвенциями, заявил РИА Новости глава бюро по вопросам СВО Центрального агентства по розыску Душан Вуяшанин. "Российские и украинские власти независимо от запросов семей направляют нам списки своих военнослужащих, пропавших без вести в связи с конфликтом. Эта практика не предусмотрена Женевскими конвенциями, но МККК выполняет эту работу, потому что он всегда готов помочь", - сказал он. Женевские конвенции предусматривают, что стороны в международном вооруженном конфликте предоставляют МККК информацию о военнопленных и телах солдат другой стороны. МККК открыл бюро центрального агентства по розыску по вопросам, связанным с международным конфликтом между Россией и Украиной, в марте 2022 года в Женеве. Бюро выполняет функции нейтрального посредника между сторонами конфликта и собирает, систематизирует и передает информацию о судьбе и местонахождении военных и гражданских, пропавших без вести или разлученных с семьями. В феврале глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев провел встречу с делегацией МККК, на которой стороны обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества в свете СВО и договорились о продолжении сотрудничества, обмене информацией и взаимной поддержке. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240321/spetsoperatsiya-1934593061.html

https://ria.ru/20240321/trebovanie-1934587018.html

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в мире, россия, украина, международный комитет красного креста (мккк)