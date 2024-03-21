https://ria.ru/20240321/mitteran-1934817903.html

Умер экс-министр культуры Франции Фредерик Миттеран

Умер экс-министр культуры Франции Фредерик Миттеран - РИА Новости, 21.03.2024

Умер экс-министр культуры Франции Фредерик Миттеран

Бывший министр культуры Франции Фредерик Миттеран скончался в возрасте 76 лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на семью политика, писателя и... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T23:15

2024-03-21T23:15

2024-03-21T23:15

в мире

франция

франсуа миттеран

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934817731_0:215:2877:1833_1920x0_80_0_0_adf62c58d7b1bc9e89ef53430504aa90.jpg

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Бывший министр культуры Франции Фредерик Миттеран скончался в возрасте 76 лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на семью политика, писателя и сценариста. По словам родных, Миттеран умер в своем доме в Париже после нескольких месяцев борьбы с онкологическим заболеванием. Миттеран приходился племянником президенту Франсуа Миттерану, который возглавлял Францию с 1981 по 1995 годы. Миттеран-младший занимал пост министра культуры с 2009 по 2012 год в правительстве президента Николя Саркози. В 2005 году Фредерик Миттеран опубликовал вызвавшую скандал книгу "Плохая жизнь" о своих странствиях в Таиланде и Магрибе. Уже во время работы в правительстве он был вынужден отбиваться от обвинений в связях с несовершеннолетними и пропаганде педофилии. В 2011 году Миттеран был награжден российским орденом Дружбы за значительный вклад в развитие российско-французского сотрудничества.

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, франсуа миттеран