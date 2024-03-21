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Умер экс-министр культуры Франции Фредерик Миттеран
Умер экс-министр культуры Франции Фредерик Миттеран - РИА Новости, 21.03.2024
Умер экс-министр культуры Франции Фредерик Миттеран
Бывший министр культуры Франции Фредерик Миттеран скончался в возрасте 76 лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на семью политика, писателя и... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T23:15
2024-03-21T23:15
2024-03-21T23:15
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Бывший министр культуры Франции Фредерик Миттеран скончался в возрасте 76 лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на семью политика, писателя и сценариста. По словам родных, Миттеран умер в своем доме в Париже после нескольких месяцев борьбы с онкологическим заболеванием. Миттеран приходился племянником президенту Франсуа Миттерану, который возглавлял Францию с 1981 по 1995 годы. Миттеран-младший занимал пост министра культуры с 2009 по 2012 год в правительстве президента Николя Саркози. В 2005 году Фредерик Миттеран опубликовал вызвавшую скандал книгу "Плохая жизнь" о своих странствиях в Таиланде и Магрибе. Уже во время работы в правительстве он был вынужден отбиваться от обвинений в связях с несовершеннолетними и пропаганде педофилии. В 2011 году Миттеран был награжден российским орденом Дружбы за значительный вклад в развитие российско-французского сотрудничества.
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в мире, франция, франсуа миттеран
В мире, Франция, Франсуа Миттеран
Умер экс-министр культуры Франции Фредерик Миттеран
Бывший министр культуры Франции Фредерик Миттеран умер в 76 лет