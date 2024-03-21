https://ria.ru/20240321/mishustin-1934722213.html

Мишустин призвал обеспечить хороший урожай в России

Мишустин призвал обеспечить хороший урожай в России - РИА Новости, 21.03.2024

Мишустин призвал обеспечить хороший урожай в России

России важно обеспечить хороший урожай, как это было в предыдущие годы, чтобы у россиян был выбор отечественных продуктов высокого класса, а экспортные... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T15:37

2024-03-21T15:37

2024-03-21T15:37

экономика

россия

михаил мишустин

дмитрий патрушев

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. России важно обеспечить хороший урожай, как это было в предыдущие годы, чтобы у россиян был выбор отечественных продуктов высокого класса, а экспортные возможности РФ расширялись, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг. "Очень важно, как и в предыдущие годы, обеспечить хороший урожай, чего ждут от нас в первую очередь наши граждане, чтобы у них был выбор отечественных продуктов высокого класса, ну и в том числе - чтобы наши экспортные возможности расширялись, как вы это продемонстрировали в прошлом году", - сказал Мишустин, обращаясь к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву.

https://ria.ru/20240116/putin-1921720076.html

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экономика, россия, михаил мишустин, дмитрий патрушев