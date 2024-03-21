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В МИД заявили, что не советуют Макрону проверять готовность России к ответу - РИА Новости, 21.03.2024
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22:16 21.03.2024 (обновлено: 22:43 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/mid-1934812674.html
В МИД заявили, что не советуют Макрону проверять готовность России к ответу
В МИД заявили, что не советуют Макрону проверять готовность России к ответу - РИА Новости, 21.03.2024
В МИД заявили, что не советуют Макрону проверять готовность России к ответу
Россия никому не советовала бы проверять ее готовность к адекватному и жестокому ответу, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя заявление... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T22:16
2024-03-21T22:43
в мире
украина
россия
франция
эммануэль макрон
александр грушко
олаф шольц
евросоюз
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия никому не советовала бы проверять ее готовность к адекватному и жестокому ответу, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке европейских войск на Украину. "Никому не советовали бы, как Вы выразились, "прощупывать почву" и опытным путем проверять готовность нашей страны к адекватному и жесткому ответу", - заявил Грушко в интервью "Комсомольской правде". По его словам, риски обострения украинского конфликта значительно возрастут, если страны НАТО "попытаются открыто зайти на Украину индивидуально или в составе коалиции". Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры всех политических партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. Вскоре после заявлений Макрона канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны страны Борис Писториус заявили, что Берлин не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240320/frantsuzy-1934345895.html
https://ria.ru/20240319/oborona-1934101865.html
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в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, александр грушко, олаф шольц, евросоюз, нато
В мире, Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Александр Грушко, Олаф Шольц, Евросоюз, НАТО
В МИД заявили, что не советуют Макрону проверять готовность России к ответу

Грушко: РФ не советует Макрону проверять ее готовность к жесткому ответу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия никому не советовала бы проверять ее готовность к адекватному и жестокому ответу, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке европейских войск на Украину.
"Никому не советовали бы, как Вы выразились, "прощупывать почву" и опытным путем проверять готовность нашей страны к адекватному и жесткому ответу", - заявил Грушко в интервью "Комсомольской правде".
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По его словам, риски обострения украинского конфликта значительно возрастут, если страны НАТО "попытаются открыто зайти на Украину индивидуально или в составе коалиции".
Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры всех политических партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом.
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Вскоре после заявлений Макрона канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны страны Борис Писториус заявили, что Берлин не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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