https://ria.ru/20240321/maslo-1934656682.html

В Москве задержали грабителей, похитивших 30 пачек сливочного масла

В Москве задержали грабителей, похитивших 30 пачек сливочного масла - РИА Новости, 21.03.2024

В Москве задержали грабителей, похитивших 30 пачек сливочного масла

Полицейские в столичном районе Орехово-Борисово Северное задержали двоих мужчин, подозреваемых в ограблении продуктового магазина, из которого они вынесли 30... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T12:07

2024-03-21T12:07

2024-03-21T12:07

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Полицейские в столичном районе Орехово-Борисово Северное задержали двоих мужчин, подозреваемых в ограблении продуктового магазина, из которого они вынесли 30 пачек сливочного масла, сообщает пресс-служба московского главка МВД РФ. "По предварительным данным, злоумышленники зашли в торговую точку, расположенную на Домодедовской улице, взяли со стеллажа 30 пачек сливочного масла на сумму более 9 тысяч рублей и выбежали на улицу, не оплатив товар", - рассказали в ГУМВД. По данным ведомства, работник магазина попытался догнать подозреваемых, но им удалось скрыться. Злоумышленники были задержаны на улице Сталеваров. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Фигуранты под подпиской о невыезде. Полицейские устанавливают возможные дополнительные эпизоды, совершённые задержанными.

https://ria.ru/20231018/pokhmele-1903550485.html

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происшествия, москва, россия