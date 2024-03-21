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"Весь мир смеется": во Франции испытали стыд из-за странной выходки Макрона - РИА Новости, 22.03.2024
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21:43 21.03.2024 (обновлено: 02:43 22.03.2024)
https://ria.ru/20240321/makron-1934809822.html
"Весь мир смеется": во Франции испытали стыд из-за странной выходки Макрона
"Весь мир смеется": во Франции испытали стыд из-за странной выходки Макрона - РИА Новости, 22.03.2024
"Весь мир смеется": во Франции испытали стыд из-за странной выходки Макрона
Над президентом Франции Эммануэлем Макроном смеются во всем мире из-за опубликованной фотографии, на которой он боксирует с грушей, заявил лидер французской... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-21T21:43
2024-03-22T02:43
в мире
франция
эммануэль макрон
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австрия
флориан филиппо
владимир путин
европарламент
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Над президентом Франции Эммануэлем Макроном смеются во всем мире из-за опубликованной фотографии, на которой он боксирует с грушей, заявил лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо в социальной сети X.Политик опубликовал скриншоты статьей нескольких изданий разных стран, посвященных снимкам французского лидера."Германия, Бельгия, Австрия… Во всем мире смеются над Макроном и его фотографиями", — возмутился Филиппо.Как отмечает немецкое издание Bild, фото боксирующего Макрона распространяются в интернете как вирус, вызывая насмешки среди пользователей, некоторые из которых иронично предположили, что президент Франции готовится к "поединку" с Владимиром Путиным."Еще раз унижен, еще раз смешон! Но ему, видимо, это нравится!" — предположил Филиппо.По словам политика, уход Макрона в отставку стал жизненной необходимостью для имиджа государства и его репутации на мировой арене.Ранее британская газета Times писало, что опубликованные фотографии Макрона свидетельствуют о его попытке подражать сильному образу российского лидеру. В статье также подчеркивалось, что эти снимки появились на фоне воинственной риторики президента Франции по Украине.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, франция, эммануэль макрон, бельгия, австрия, флориан филиппо, владимир путин, европарламент
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Бельгия, Австрия, Флориан Филиппо, Владимир Путин, Европарламент
"Весь мир смеется": во Франции испытали стыд из-за странной выходки Макрона

Филиппо: над Макроном смеются во всем мире из-за его фотографии с грушей

© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Над президентом Франции Эммануэлем Макроном смеются во всем мире из-за опубликованной фотографии, на которой он боксирует с грушей, заявил лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо в социальной сети X.
Политик опубликовал скриншоты статьей нескольких изданий разных стран, посвященных снимкам французского лидера.
© Страница Соазиг де ла Муассоньер в социальной сети Instagram*Президент Франции Эммануэль Макрон на тренировке по боксу
Президент Франции Эммануэль Макрон на тренировке по боксу
© Страница Соазиг де ла Муассоньер в социальной сети Instagram*
Президент Франции Эммануэль Макрон на тренировке по боксу
"Германия, Бельгия, Австрия… Во всем мире смеются над Макроном и его фотографиями", — возмутился Филиппо.
Как отмечает немецкое издание Bild, фото боксирующего Макрона распространяются в интернете как вирус, вызывая насмешки среди пользователей, некоторые из которых иронично предположили, что президент Франции готовится к "поединку" с Владимиром Путиным.
«
"Еще раз унижен, еще раз смешон! Но ему, видимо, это нравится!" — предположил Филиппо.
По словам политика, уход Макрона в отставку стал жизненной необходимостью для имиджа государства и его репутации на мировой арене.
Ранее британская газета Times писало, что опубликованные фотографии Макрона свидетельствуют о его попытке подражать сильному образу российского лидеру. В статье также подчеркивалось, что эти снимки появились на фоне воинственной риторики президента Франции по Украине.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
СМИ: Макрон сделал шокирующее заявление об Украине в частной беседе
Вчера, 15:03
 
В миреФранцияЭммануэль МакронБельгияАвстрияФлориан ФилиппоВладимир ПутинЕвропарламент
 
 
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