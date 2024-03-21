https://ria.ru/20240321/makron-1934809822.html

"Весь мир смеется": во Франции испытали стыд из-за странной выходки Макрона

"Весь мир смеется": во Франции испытали стыд из-за странной выходки Макрона - РИА Новости, 22.03.2024

"Весь мир смеется": во Франции испытали стыд из-за странной выходки Макрона

Над президентом Франции Эммануэлем Макроном смеются во всем мире из-за опубликованной фотографии, на которой он боксирует с грушей, заявил лидер французской... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-21T21:43

2024-03-21T21:43

2024-03-22T02:43

в мире

франция

эммануэль макрон

бельгия

австрия

флориан филиппо

владимир путин

европарламент

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Над президентом Франции Эммануэлем Макроном смеются во всем мире из-за опубликованной фотографии, на которой он боксирует с грушей, заявил лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо в социальной сети X.Политик опубликовал скриншоты статьей нескольких изданий разных стран, посвященных снимкам французского лидера."Германия, Бельгия, Австрия… Во всем мире смеются над Макроном и его фотографиями", — возмутился Филиппо.Как отмечает немецкое издание Bild, фото боксирующего Макрона распространяются в интернете как вирус, вызывая насмешки среди пользователей, некоторые из которых иронично предположили, что президент Франции готовится к "поединку" с Владимиром Путиным."Еще раз унижен, еще раз смешон! Но ему, видимо, это нравится!" — предположил Филиппо.По словам политика, уход Макрона в отставку стал жизненной необходимостью для имиджа государства и его репутации на мировой арене.Ранее британская газета Times писало, что опубликованные фотографии Макрона свидетельствуют о его попытке подражать сильному образу российского лидеру. В статье также подчеркивалось, что эти снимки появились на фоне воинственной риторики президента Франции по Украине.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240321/ukraina-1934710203.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, бельгия, австрия, флориан филиппо, владимир путин, европарламент