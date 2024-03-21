https://ria.ru/20240321/makron-1934701729.html

"Подражание Путину". Зарубежные СМИ высмеяли новые фото Макрона

"Подражание Путину". Зарубежные СМИ высмеяли новые фото Макрона - РИА Новости, 21.03.2024

"Подражание Путину". Зарубежные СМИ высмеяли новые фото Макрона

Пользователи соцсетей сочли фотографию президента Франции Эммануэля Макрона, боксирующего с грушей, фотошопом и заявили о подражании российскому лидеру... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T14:34

2024-03-21T14:34

2024-03-21T14:42

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Пользователи соцсетей сочли фотографию президента Франции Эммануэля Макрона, боксирующего с грушей, фотошопом и заявили о подражании российскому лидеру Владимиру Путину. Официальный фотограф французского президента Соазиг де ля Муассоньер во вторник опубликовала фото Макрона, боксирующего с грушей. На фото в черно-белых тонах показаны его яркие эмоции, передающие интенсивность удара. "Так, словно он был настроен побить своих соперников", - описывает фото на своем сайте телеканал CNews. Фото практически сразу спровоцировало обсуждения в соцсетях. Многие посчитали, что фотографии, на которых Макрон показан в хорошей физической форме, были отредактированы. Некоторые даже задавались вопросом, не британская ли принцесса Кейт, которая недавно призналась в редактировании семейных фото, "фотошопила" фотографии. Фотографу даже задали вопрос, не тревожат ли ее эти комментарии, на что она ответила, что "это их (комментаторов) занимает". В соцсетях уже появились многочисленные карикатуры на фото Макрона, в том числе где он пытается боксировать с Путиным. Впрочем посыл Макрона российскому президенту в фото увидели не только в соцсетях. Зарубежные СМИ также обратили на это внимание. "Посыл нацелен на Владимира Путина", - приводит издание Parisien эксперта по политической коммуникации Филиппа Моро-Шевроле По его словам, Макрон хочет показаться, что он "в борьбе". Кто-то же посчитал, что в фото содержится подражание российскому президенту. Пользователи соцсетей стали публиковать фото, на котором Макрон с голым торсом сидит на медведе по примеру ранее распространившихся фото, на которых так же якобы сидит Путин. Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры всех политических партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. Вскоре после заявлений Макрона канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны страны Борис Писториус заявили, что Берлин не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". В интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин прокомментировал антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Российский лидер предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.

https://ria.ru/20240321/makron-1934656318.html

https://ria.ru/20240320/donbass-1934505191.html

https://ria.ru/20240320/putin-1934501737.html

https://ria.ru/20240314/nato-1932772308.html

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в мире, украина, франция, эммануэль макрон, нато, евросоюз, владимир путин, олаф шольц, россия