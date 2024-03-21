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Жаль. В США жестко высмеяли Макрона - РИА Новости, 21.03.2024
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12:05 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/makron-1934656318.html
Жаль. В США жестко высмеяли Макрона
Жаль. В США жестко высмеяли Макрона - РИА Новости, 21.03.2024
Жаль. В США жестко высмеяли Макрона
Отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер высмеял в соцсети Х новое фото боксирующего президента Франции Эммануэля Макрона. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T12:05
2024-03-21T12:05
в мире
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франция
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эммануэль макрон
скотт риттер
владимир путин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер высмеял в соцсети Х новое фото боксирующего президента Франции Эммануэля Макрона."Жаль, что груша не ударила в ответ", — пошутил он.Риттер добавил, что Россия будет поступать гораздо жестче с французской армией на Украине.В конце февраля французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.Позднее директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Париж готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около двух тысяч военных.Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины Путин заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
https://ria.ru/20240321/makron-1934622755.html
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в мире, украина, франция, россия, эммануэль макрон, скотт риттер, владимир путин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Скотт Риттер, Владимир Путин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Жаль. В США жестко высмеяли Макрона

Экс-разведчик США Риттер высмеял фото боксирующего Макрона

© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер высмеял в соцсети Х новое фото боксирующего президента Франции Эммануэля Макрона.
"Жаль, что груша не ударила в ответ", — пошутил он.
Президент Франции Эммануэль Макрон на тренировке по боксу
Макрон "использовал" Путина в личных целях, пишут СМИ
Вчера, 10:25
Риттер добавил, что Россия будет поступать гораздо жестче с французской армией на Украине.
В конце февраля французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.
Позднее директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Париж готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около двух тысяч военных.
Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины Путин заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Хочет драки с Путиным. Во Франции посмеялись над необычным фото Макрона
Вчера, 03:55
 
В миреУкраинаФранцияРоссияЭммануэль МакронСкотт РиттерВладимир ПутинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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