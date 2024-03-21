https://ria.ru/20240321/makron-1934656318.html

Жаль. В США жестко высмеяли Макрона

Жаль. В США жестко высмеяли Макрона - РИА Новости, 21.03.2024

Жаль. В США жестко высмеяли Макрона

Отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер высмеял в соцсети Х новое фото боксирующего президента Франции Эммануэля Макрона. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T12:05

2024-03-21T12:05

2024-03-21T12:05

в мире

украина

франция

россия

эммануэль макрон

скотт риттер

владимир путин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер высмеял в соцсети Х новое фото боксирующего президента Франции Эммануэля Макрона."Жаль, что груша не ударила в ответ", — пошутил он.Риттер добавил, что Россия будет поступать гораздо жестче с французской армией на Украине.В конце февраля французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.Позднее директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Париж готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около двух тысяч военных.Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины Путин заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.

https://ria.ru/20240321/makron-1934622755.html

https://ria.ru/20240321/makron-1934589151.html

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в мире, украина, франция, россия, эммануэль макрон, скотт риттер, владимир путин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)