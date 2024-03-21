https://ria.ru/20240321/makron-1934622755.html

Макрон "использовал" Путина в личных целях, пишут СМИ

Макрон "использовал" Путина в личных целях, пишут СМИ - РИА Новости, 21.03.2024

Макрон "использовал" Путина в личных целях, пишут СМИ

Новые снимки президента Франции Эммануэля Макрона, на которых он боксирует, являются попыткой подражать сильному образу российского лидера Владимира Путина,... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T10:25

2024-03-21T10:25

2024-03-21T10:25

в мире

украина

франция

россия

эммануэль макрон

владимир путин

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934588983_0:0:1025:578_1920x0_80_0_0_42802666e66b3ea11ceaf1205ff6a321.jpg

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Новые снимки президента Франции Эммануэля Макрона, на которых он боксирует, являются попыткой подражать сильному образу российского лидера Владимира Путина, пишет Times."Эти снимки несут в себе послание "предельной мужественности" и напоминают фотографии Путина c обнаженным торсом, скачущего на лошади или занимающегося дзюдо", — приводит издание мнение французских экспертов.В статье отмечается, что таким образом Макрон пытается избавиться от своего образа замкнутого человека. Также указывается, что эти фото появились на фоне воинственной риторики президента Франции по Украине.В конце февраля французский президент сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощиКиеву.Позднее директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Париж готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около двух тысяч военных.Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины Путин заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.

https://ria.ru/20240320/putin-1934501737.html

https://ria.ru/20240321/makron-1934589151.html

украина

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, франция, россия, эммануэль макрон, владимир путин, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)