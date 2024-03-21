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Макрон "использовал" Путина в личных целях, пишут СМИ - РИА Новости, 21.03.2024
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10:25 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/makron-1934622755.html
Макрон "использовал" Путина в личных целях, пишут СМИ
Макрон "использовал" Путина в личных целях, пишут СМИ - РИА Новости, 21.03.2024
Макрон "использовал" Путина в личных целях, пишут СМИ
Новые снимки президента Франции Эммануэля Макрона, на которых он боксирует, являются попыткой подражать сильному образу российского лидера Владимира Путина,... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T10:25
2024-03-21T10:25
в мире
украина
франция
россия
эммануэль макрон
владимир путин
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Новые снимки президента Франции Эммануэля Макрона, на которых он боксирует, являются попыткой подражать сильному образу российского лидера Владимира Путина, пишет Times."Эти снимки несут в себе послание "предельной мужественности" и напоминают фотографии Путина c обнаженным торсом, скачущего на лошади или занимающегося дзюдо", — приводит издание мнение французских экспертов.В статье отмечается, что таким образом Макрон пытается избавиться от своего образа замкнутого человека. Также указывается, что эти фото появились на фоне воинственной риторики президента Франции по Украине.В конце февраля французский президент сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощиКиеву.Позднее директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Париж готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около двух тысяч военных.Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины Путин заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
https://ria.ru/20240320/putin-1934501737.html
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в мире, украина, франция, россия, эммануэль макрон, владимир путин, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Макрон "использовал" Путина в личных целях, пишут СМИ

Times: Макрон на фото подражает Путину как сильной личности

© Страница Соазиг де ла Муассоньер в социальной сети Instagram*Президент Франции Эммануэль Макрон на тренировке по боксу
Президент Франции Эммануэль Макрон на тренировке по боксу
© Страница Соазиг де ла Муассоньер в социальной сети Instagram*
Президент Франции Эммануэль Макрон на тренировке по боксу
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Новые снимки президента Франции Эммануэля Макрона, на которых он боксирует, являются попыткой подражать сильному образу российского лидера Владимира Путина, пишет Times.
"Эти снимки несут в себе послание "предельной мужественности" и напоминают фотографии Путина c обнаженным торсом, скачущего на лошади или занимающегося дзюдо", — приводит издание мнение французских экспертов.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Не можем. Макрону сообщили шокирующие новости о России
20 марта, 16:08
В статье отмечается, что таким образом Макрон пытается избавиться от своего образа замкнутого человека. Также указывается, что эти фото появились на фоне воинственной риторики президента Франции по Украине.
В конце февраля французский президент сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощиКиеву.
Позднее директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Париж готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около двух тысяч военных.
Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины Путин заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Хочет драки с Путиным. Во Франции посмеялись над необычным фото Макрона
Вчера, 03:55
 
В миреУкраинаФранцияРоссияЭммануэль МакронВладимир ПутинСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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