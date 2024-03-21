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Хочет драки с Путиным. Во Франции посмеялись над необычным фото Макрона - РИА Новости, 21.03.2024
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03:55 21.03.2024 (обновлено: 03:57 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/makron-1934589151.html
Хочет драки с Путиным. Во Франции посмеялись над необычным фото Макрона
Хочет драки с Путиным. Во Франции посмеялись над необычным фото Макрона - РИА Новости, 21.03.2024
Хочет драки с Путиным. Во Франции посмеялись над необычным фото Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон решил потренироваться перед боем с российским лидером Владимиром Путиным, написал лидер французской партии "Патриоты",... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T03:55
2024-03-21T03:57
в мире
франция
россия
эммануэль макрон
владимир путин
флориан филиппо
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон решил потренироваться перед боем с российским лидером Владимиром Путиным, написал лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо в социальной сети X.Французский политик прокомментировал фотографию Макрона, сделанную во время тренировки по боксу. Изображение опубликовала в социальной сети Instagram* личный фотограф президента Соазиг де ла Муассоньер."Макрон хочет сцепиться с Путиным, поэтому он готовится", — пошутил Филиппо.По мнению французского политика, такие попытки выставить Макрона сильным лидером представляют из себя не более чем безыскусную пропаганду.Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".Президент России Владимир Путин также прокомментировал антироссийские выпады Макрона в интервью журналисту Дмитрию Киселеву. Российский лидер предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240319/ukraina-1934310836.html
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в мире, франция, россия, эммануэль макрон, владимир путин, флориан филиппо
В мире, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Флориан Филиппо
Хочет драки с Путиным. Во Франции посмеялись над необычным фото Макрона

Политик Филиппо высмеял фото Макрона на тренировке по боксу

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон решил потренироваться перед боем с российским лидером Владимиром Путиным, написал лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо в социальной сети X.
Французский политик прокомментировал фотографию Макрона, сделанную во время тренировки по боксу. Изображение опубликовала в социальной сети Instagram* личный фотограф президента Соазиг де ла Муассоньер.
© Страница Соазиг де ла Муассоньер в социальной сети Instagram*Президент Франции Эммануэль Макрон на тренировке по боксу
Президент Франции Эммануэль Макрон на тренировке по боксу
© Страница Соазиг де ла Муассоньер в социальной сети Instagram*
Президент Франции Эммануэль Макрон на тренировке по боксу
«
"Макрон хочет сцепиться с Путиным, поэтому он готовится", — пошутил Филиппо.
По мнению французского политика, такие попытки выставить Макрона сильным лидером представляют из себя не более чем безыскусную пропаганду.
Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
Президент Франции Эммануэль Макрон разговаривает с французскими солдатами - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Во Франции раскрыли, где хотят разместить войска на Украине
19 марта, 18:26
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Президент России Владимир Путин также прокомментировал антироссийские выпады Макрона в интервью журналисту Дмитрию Киселеву. Российский лидер предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
"Есть место им в полях России": Макрон отправляет французов на заклание
Вчера, 08:00
 
В миреФранцияРоссияЭммануэль МакронВладимир ПутинФлориан Филиппо
 
 
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