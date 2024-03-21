https://ria.ru/20240321/livan-1934729404.html

Армия Израиля заявила, что атаковала объекты "Хезболлы" на юге Ливана

Армия Израиля заявила, что атаковала объекты "Хезболлы" на юге Ливана - РИА Новости, 21.03.2024

Армия Израиля заявила, что атаковала объекты "Хезболлы" на юге Ливана

ВВС Израиля нанесли удары по объектам шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана в ответ на обстрелы севера страны, сообщила в четверг пресс-служба Армии... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T15:57

2024-03-21T15:57

2024-03-21T15:57

в мире

израиль

ливан

хезболла

армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 мар - РИА Новости. ВВС Израиля нанесли удары по объектам шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана в ответ на обстрелы севера страны, сообщила в четверг пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В пресс-службе отметили, что в ночь на четверг из Ливана был зафиксирован ракетный пуск в направлении поселения Ифтах на севере страны. "В ответ Армия обороны Израиля нанесла удары по источникам ведения огня. Некоторое время назад истребители ЦАХАЛ нанесли удары по военному объекту "Хезболлах" в районе Кфаркелы. Помимо этого, ночью в районе Дайры был нанесен удар по еще одному военному объекту "Хезболлах", - говорится в сообщении. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240321/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, ливан, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году