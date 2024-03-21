https://ria.ru/20240321/litva-1934675987.html

Литва перестала пропускать грузовики из Калининградской области

Литва перестала пропускать грузовики из Калининградской области - РИА Новости, 21.03.2024

Литва перестала пропускать грузовики из Калининградской области

Литва остановила проезд большегрузных машин из Калининградской области, сообщила Федеральная таможенная служба в Telegram-канале. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T13:13

2024-03-21T13:13

2024-03-21T15:06

литва

калининградская область

россия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

экономика

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/19/1911822259_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0e507c3a0fb8e6f28c015884f8f9d810.jpg

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Литва остановила проезд большегрузных машин из Калининградской области, сообщила Федеральная таможенная служба в Telegram-канале."С 23:00 20 марта Литва без объяснения причин не приняла ни одного грузовика из России", — говорится в публикации.Позднее пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков сообщил журналистам, что в информационной системе литовской таможни произошел масштабный сбой.Перед АКПП "Чернышевское" образовалась очередь из 140 большегрузов. Еще 25 грузовиков, оформленных калининградскими таможенниками, находятся на нейтральной полосе.С российской стороны пункт пропуска работает в обычном режиме, отставание от зарезервированного времени — 333 часа.В литовской таможне сообщали, что автомобили с российскими номерами должны до 11 марта либо перерегистрироваться на литовские, либо покинуть страну. В противном случае транспортные средства могут конфисковать. Отмечалось, что машины, следующие транзитом в Калининградскую область и обратно, — исключение из этих ограничений, они могут находиться в республике в течение 24 часов.Кроме того, 1 марта в Литве вступил в силу запрет посадки и высадки пассажиров из поездов, следующих транзитом в Калининградскую область. Таким образом, Вильнюс закрыл для россиян еще один маршрут въезда в Евросоюз и обратно.

https://ria.ru/20240307/litva-1931624587.html

https://ria.ru/20230909/litva-1895140086.html

литва

калининградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

литва, калининградская область, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), экономика, санкции в отношении россии