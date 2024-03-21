https://ria.ru/20240321/litva-1934675987.html
Литва перестала пропускать грузовики из Калининградской области
Литва перестала пропускать грузовики из Калининградской области - РИА Новости, 21.03.2024
Литва перестала пропускать грузовики из Калининградской области
Литва остановила проезд большегрузных машин из Калининградской области, сообщила Федеральная таможенная служба в Telegram-канале. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T13:13
2024-03-21T13:13
2024-03-21T15:06
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Литва остановила проезд большегрузных машин из Калининградской области, сообщила Федеральная таможенная служба в Telegram-канале."С 23:00 20 марта Литва без объяснения причин не приняла ни одного грузовика из России", — говорится в публикации.Позднее пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков сообщил журналистам, что в информационной системе литовской таможни произошел масштабный сбой.Перед АКПП "Чернышевское" образовалась очередь из 140 большегрузов. Еще 25 грузовиков, оформленных калининградскими таможенниками, находятся на нейтральной полосе.С российской стороны пункт пропуска работает в обычном режиме, отставание от зарезервированного времени — 333 часа.В литовской таможне сообщали, что автомобили с российскими номерами должны до 11 марта либо перерегистрироваться на литовские, либо покинуть страну. В противном случае транспортные средства могут конфисковать. Отмечалось, что машины, следующие транзитом в Калининградскую область и обратно, — исключение из этих ограничений, они могут находиться в республике в течение 24 часов.Кроме того, 1 марта в Литве вступил в силу запрет посадки и высадки пассажиров из поездов, следующих транзитом в Калининградскую область. Таким образом, Вильнюс закрыл для россиян еще один маршрут въезда в Евросоюз и обратно.
https://ria.ru/20240307/litva-1931624587.html
https://ria.ru/20230909/litva-1895140086.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
литва, калининградская область, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), экономика, санкции в отношении россии
Литва, Калининградская область, Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Экономика, Санкции в отношении России
Литва перестала пропускать грузовики из Калининградской области
ФТС: Литва без объяснения причин перестала пропускать грузовики из Калининграда
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости.
Литва остановила проезд большегрузных машин из Калининградской области, сообщила Федеральная таможенная служба в Telegram-канале
.
"С 23:00 20 марта Литва без объяснения причин не приняла ни одного грузовика из России", — говорится в публикации.
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Позднее пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков сообщил журналистам, что в информационной системе литовской таможни произошел масштабный сбой.
Перед АКПП "Чернышевское" образовалась очередь из 140 большегрузов. Еще 25 грузовиков, оформленных калининградскими таможенниками, находятся на нейтральной полосе.
С российской стороны пункт пропуска работает в обычном режиме, отставание от зарезервированного времени — 333 часа.
В литовской таможне сообщали, что автомобили с российскими номерами должны до 11 марта либо перерегистрироваться на литовские, либо покинуть страну. В противном случае транспортные средства могут конфисковать. Отмечалось, что машины, следующие транзитом в Калининградскую область и обратно, — исключение из этих ограничений, они могут находиться в республике в течение 24 часов.
Кроме того, 1 марта в Литве вступил в силу запрет посадки и высадки пассажиров из поездов, следующих транзитом в Калининградскую область. Таким образом, Вильнюс
закрыл для россиян еще один маршрут въезда в Евросоюз и обратно.
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