https://ria.ru/20240321/kurorty-1934611827.html

Горные курорты Сочи не планируют продлевать зимний сезон

Горные курорты Сочи не планируют продлевать зимний сезон - РИА Новости, 21.03.2024

Горные курорты Сочи не планируют продлевать зимний сезон

Горные курорты Сочи не намерены продлевать горнолыжный сезон в этом году, завершат его в мае, сообщили РИА Новости представители курортов. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T09:39

2024-03-21T09:39

2024-03-21T09:39

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СОЧИ, 21 мар – РИА Новости. Горные курорты Сочи не намерены продлевать горнолыжный сезон в этом году, завершат его в мае, сообщили РИА Новости представители курортов. Традиционно старт сезона катания начинается в декабре и длится до середины апреля или первых чисел мая, нередко заключительные даты зимнего сезона зависят от погоды. Как пояснили РИА Новости в гидрометцентре Краснодарского края, снег с гор в этом году будет сходить долго, однако представители горных курортов не планируют продлевать зимние катания. "Теоретически это можно сделать, но это не интересно, мы пробовали, первые годы после майских праздников (продлевать сезон - ред.) Во-первых, это количество людей, там 100- 200 человек приезжают в первое время, катание в это время уже не очень комфортное, поэтому мы решили, что не стоит продлевать зимний сезон так далеко. Лучше время максимально использовать для нашей инфраструктуры, когда необходимо делать профилактические ремонты, поэтому мы для себя приняли решение, что для нас важно качественно подготовиться к летнему сезону", - рассказал РИА Новости генеральный директор курорта "Роза Хутор" Александр Белокобыльский. О закрытии зимнего сезона 4 мая объявил курорт "Красная Поляна", его завершат фестивалем "Май-Пати" на белоснежном пляже в горах выше двух тысяч метров. В свою очередь, сочинский курорт "Газпром" еще не назвал заключительных дат зимнего сезона, но в справочной службе компании предупредили, что снег в тёплое время сохраняется лишь на верхних отметках с трассами для подготовленных лыжников и сноубордистов. "Все зависит от погодных условий, скорее всего в двадцатых числах мая будет уже поздно, верхушки только будут открыты, красная трасса на пике "Альпика"… Там уже, если такая солнечная, хорошая погода (как в четверг - ред.), то снег начнет таять", - пояснила РИА Новости оператор справочной службы курорта "Газпром". Горные курорты Сочи - одни из наиболее крупных в России. На каждом из них представлена комплексная инфраструктура для катания, трассы для туристов разного уровня подготовки. Основной пик отдыхающих на курортах приходится в зимнее время, когда в горах держится минусовая температура и наблюдаются снегопады.

https://ria.ru/20240322/olimpiada-1925779902.html

https://ria.ru/20240130/puteshestviya-1916103268.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

краснодарский край, газпром, роза хутор, сочи, новости - туризм