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В Тольятти школьницу госпитализировали после курения электронной сигареты
В Тольятти школьницу госпитализировали после курения электронной сигареты - РИА Новости, 21.03.2024
В Тольятти школьницу госпитализировали после курения электронной сигареты
Ученица пятого класса одной из школ Тольятти госпитализирована, по предварительным данным, после курения электронной сигареты, прокуратура начала проверку. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T17:15
2024-03-21T17:15
2024-03-21T17:15
происшествия
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САМАРА, 21 мар — РИА Новости. Ученица пятого класса одной из школ Тольятти госпитализирована, по предварительным данным, после курения электронной сигареты, прокуратура начала проверку. "В настоящее время ребенок госпитализирован в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. В ходе проверки надзорным органом будет дана оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения", - говорится в сообщении региональной прокуратуры. Как отмечается, надзорное ведомство начало проверку в связи с публикацией в интернете об инциденте в школе. Из сообщений следует, что ученице 5-го класса якобы стало плохо после курения электронной сигареты. При наличии оснований буду приняты меры прокурорского реагирования.
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происшествия, тольятти
В Тольятти школьницу госпитализировали после курения электронной сигареты
В Тольятти пятиклассницу госпитализировали после курения электронной сигареты
САМАРА, 21 мар — РИА Новости. Ученица пятого класса одной из школ Тольятти госпитализирована, по предварительным данным, после курения электронной сигареты, прокуратура начала проверку.
"В настоящее время ребенок госпитализирован в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. В ходе проверки надзорным органом будет дана оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения", - говорится в сообщении региональной прокуратуры.
Как отмечается, надзорное ведомство начало проверку в связи с публикацией в интернете об инциденте в школе. Из сообщений следует, что ученице 5-го класса якобы стало плохо после курения электронной сигареты.
При наличии оснований буду приняты меры прокурорского реагирования.
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