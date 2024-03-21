Рейтинг@Mail.ru
В Тольятти школьницу госпитализировали после курения электронной сигареты - РИА Новости, 21.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:15 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/kurenie-1934755878.html
В Тольятти школьницу госпитализировали после курения электронной сигареты
В Тольятти школьницу госпитализировали после курения электронной сигареты - РИА Новости, 21.03.2024
В Тольятти школьницу госпитализировали после курения электронной сигареты
Ученица пятого класса одной из школ Тольятти госпитализирована, по предварительным данным, после курения электронной сигареты, прокуратура начала проверку. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T17:15
2024-03-21T17:15
происшествия
тольятти
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_0:165:3076:1895_1920x0_80_0_0_833d2960e177744ccdb303743d3b5650.jpg
САМАРА, 21 мар — РИА Новости. Ученица пятого класса одной из школ Тольятти госпитализирована, по предварительным данным, после курения электронной сигареты, прокуратура начала проверку. "В настоящее время ребенок госпитализирован в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. В ходе проверки надзорным органом будет дана оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения", - говорится в сообщении региональной прокуратуры. Как отмечается, надзорное ведомство начало проверку в связи с публикацией в интернете об инциденте в школе. Из сообщений следует, что ученице 5-го класса якобы стало плохо после курения электронной сигареты. При наличии оснований буду приняты меры прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20240310/sigareta-1932149503.html
тольятти
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_7a7f8193edcc0e8dc070566c7aeddcab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тольятти
Происшествия, Тольятти
В Тольятти школьницу госпитализировали после курения электронной сигареты

В Тольятти пятиклассницу госпитализировали после курения электронной сигареты

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 21 мар — РИА Новости. Ученица пятого класса одной из школ Тольятти госпитализирована, по предварительным данным, после курения электронной сигареты, прокуратура начала проверку.
"В настоящее время ребенок госпитализирован в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. В ходе проверки надзорным органом будет дана оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения", - говорится в сообщении региональной прокуратуры.
Как отмечается, надзорное ведомство начало проверку в связи с публикацией в интернете об инциденте в школе. Из сообщений следует, что ученице 5-го класса якобы стало плохо после курения электронной сигареты.
При наличии оснований буду приняты меры прокурорского реагирования.
Автомобиль скорой помощи и пожарная машина - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
В Петербурге подросток пострадал при возгорании электронной сигареты
10 марта, 15:11
 
ПроисшествияТольятти
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала