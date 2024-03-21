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Тихий душитель. Что мешало поймать убившего 30 женщин "поволжского маньяка" - РИА Новости, 21.03.2024
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08:00 21.03.2024 (обновлено: 13:33 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/kriminal-1934496960.html
Тихий душитель. Что мешало поймать убившего 30 женщин "поволжского маньяка"
Тихий душитель. Что мешало поймать убившего 30 женщин "поволжского маньяка" - РИА Новости, 21.03.2024
Тихий душитель. Что мешало поймать убившего 30 женщин "поволжского маньяка"
Искали почти десять лет, за сведения о нем обещали три миллиона рублей — Верховный суд Татарстана приговорил 39-летнего Радика Тагирова к пожизненному лишению... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T08:00
2024-03-21T13:33
происшествия
казань
ижевск
самара
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости, Виктор Званцев. Искали почти десять лет, за сведения о нем обещали три миллиона рублей — Верховный суд Татарстана приговорил 39-летнего Радика Тагирова к пожизненному лишению свободы за убийство более 30 пожилых женщин. О том, как маньяк совершал жестокие преступления и почему его так долго не могли задержать, — в материале РИА Новости."Умел войти в доверие"Весной и летом 2011-го по Казани прокатилась серия убийств одиноких пожилых женщин в возрасте от 70 до 90 лет. Неизвестный проникал в квартиры, душил хозяек, забирал деньги и исчезал. Почти все нападения — в стареньких хрущевках. Следователи быстро объединили эти дела и поняли, что имеют дело с маньяком.Хотя свидетелей не было, одна из жертв чудом выжила и помогла составить приблизительный фоторобот. Мужчина средних лет, среднего роста и телосложения. Проверили всех ранее судимых за аналогичные преступления, но это ничего не дало.В Казани серия резко оборвалась, а новое нападение произошло в соседнем регионе Марий Эл. Затем — в Ижевске, Самаре, Кирове, Чебоксарах, Екатеринбурге, Перми, Саратове и других городах Урала и Поволжья. Неуловимого "гастролера" СМИ окрестили "поволжским маньяком".Для его поиска сформировали специальную группу из наиболее опытных сотрудников. Выяснили, что в квартиры маньяк проникал под видом соцработника, сотрудника газовой службы или ЖКХ. Он очень легко входил людям в доверие.Также выявили генотип неизвестного на вещах жертв. Похожих образцов ДНК в базе не было."Новые" убийстваВ октябре 2012-го убийства прекратились, однако расследование продолжалось. Силовики предположили, что маньяк мог попасть за решетку за другое преступление. В течение нескольких лет ДНК взяли у тысяч мужчин в разных городах, в том числе у заключенных. Безрезультатно.Еще одна версия: убийца — соцработник или человек, имеющий доступ к спискам одиноких пенсионеров. За любую достоверную информацию о маньяке объявили награду в миллион рублей. Позже увеличили до трех.В марте 2017 года в Самаре одну за другой убили трех пенсионерок. Заподозрили 37-летнего уроженца Казахстана Павла Шайахметова. Почерк был тот же: одинокие пожилые женщины, удушение, похищение денег и ценностей.Шайахметов во всем признался. Однако на суде заявил, что показания дал под действием какого-то препарата. До приговора не дожил — покончил с собой в СИЗО. Уголовное дело прекратили. Связь с более ранними преступлениями установить не удалось.Неожиданный поворотНесколько лет назад одна из жительниц Казани сообщила полиции о пропаже 35-летнего сына Радика Тагирова. Открыли разыскное дело, а пенсионерку отправили сдать тест ДНК. На всякий случай.Результат поразил оперативников: генотип указывал на кровное родство с "поволжским маньяком". Тагирова объявили в федеральный розыск и в декабре 2020-го задержали — в небольшом поселке недалеко от столицы Татарстана.Выяснилось, что в середине и конце нулевых его дважды судили за хранение оружия и кражу. Сам он вел неприметный образ жизни, работал слесарем.Сознался на первом же допросе. Объяснил, что убивал из-за тяжелого материального положения. Удушение же казалось ему наиболее тихим и безопасным способом. Судебно-психиатрическая экспертиза признала его полностью вменяемым.Последнее словоТагирова обвинили в 30 убийствах, стольких же разбоях и трех покушениях. В конце 2022 года уголовное дело передали в Верховный суд Татарстана.На днях подсудимый выступил с последним словом, заявив, что невиновен."Признания мои получены исключительно под угрозами и являются результатом недозволенных методов расследования, — обратился он к участникам процесса. — Прошу учесть все это в приговоре и не судить меня за злодеяния, которых я не совершал".По его словам, в Ижевске, Чебоксарах и Кирове не были проведены все следственные действия. В Уфе, Иваново и Перми на местах преступлений и вовсе не обнаружили его ДНК, а в некоторых случаях изъятый генотип принадлежал сразу нескольким людям.Также Тагиров настаивает на том, что часть улик не изучили должным образом и следствие не предоставило достоверные данные, "подтверждающие его присутствие в определенное время на местах преступлений".Так это или нет, предстоит решить суду. Гособвинитель считает вину полностью доказанной и просит для Тагирова пожизненный срок.
https://ria.ru/20211113/orel-1758609773.html
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происшествия, казань, ижевск, самара
Происшествия, Казань, Ижевск, Самара
Тихий душитель. Что мешало поймать убившего 30 женщин "поволжского маньяка"

Верховный суд Татарстана огласит приговор поволжскому маньяку Радику Тагирову

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРадик Тагиров в суде
Радик Тагиров в суде - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости, Виктор Званцев. Искали почти десять лет, за сведения о нем обещали три миллиона рублей — Верховный суд Татарстана приговорил 39-летнего Радика Тагирова к пожизненному лишению свободы за убийство более 30 пожилых женщин. О том, как маньяк совершал жестокие преступления и почему его так долго не могли задержать, — в материале РИА Новости.

"Умел войти в доверие"

Весной и летом 2011-го по Казани прокатилась серия убийств одиноких пожилых женщин в возрасте от 70 до 90 лет. Неизвестный проникал в квартиры, душил хозяек, забирал деньги и исчезал. Почти все нападения — в стареньких хрущевках. Следователи быстро объединили эти дела и поняли, что имеют дело с маньяком.
Хотя свидетелей не было, одна из жертв чудом выжила и помогла составить приблизительный фоторобот. Мужчина средних лет, среднего роста и телосложения. Проверили всех ранее судимых за аналогичные преступления, но это ничего не дало.
© Следственный комитет РФ"Поволжский маньяк"
Поволжский маньяк
© Следственный комитет РФ
"Поволжский маньяк"
В Казани серия резко оборвалась, а новое нападение произошло в соседнем регионе Марий Эл. Затем — в Ижевске, Самаре, Кирове, Чебоксарах, Екатеринбурге, Перми, Саратове и других городах Урала и Поволжья. Неуловимого "гастролера" СМИ окрестили "поволжским маньяком".
Для его поиска сформировали специальную группу из наиболее опытных сотрудников. Выяснили, что в квартиры маньяк проникал под видом соцработника, сотрудника газовой службы или ЖКХ. Он очень легко входил людям в доверие.
Также выявили генотип неизвестного на вещах жертв. Похожих образцов ДНК в базе не было.
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"Новые" убийства

В октябре 2012-го убийства прекратились, однако расследование продолжалось. Силовики предположили, что маньяк мог попасть за решетку за другое преступление. В течение нескольких лет ДНК взяли у тысяч мужчин в разных городах, в том числе у заключенных. Безрезультатно.
Еще одна версия: убийца — соцработник или человек, имеющий доступ к спискам одиноких пенсионеров. За любую достоверную информацию о маньяке объявили награду в миллион рублей. Позже увеличили до трех.
В марте 2017 года в Самаре одну за другой убили трех пенсионерок. Заподозрили 37-летнего уроженца Казахстана Павла Шайахметова. Почерк был тот же: одинокие пожилые женщины, удушение, похищение денег и ценностей.
Подозреваемый в убийствах пенсионерок в Татарстане
Подозреваемый в убийствах пенсионерок в Татарстане
Подозреваемый в убийствах пенсионерок в Татарстане
Шайахметов во всем признался. Однако на суде заявил, что показания дал под действием какого-то препарата. До приговора не дожил — покончил с собой в СИЗО. Уголовное дело прекратили. Связь с более ранними преступлениями установить не удалось.

Неожиданный поворот

Несколько лет назад одна из жительниц Казани сообщила полиции о пропаже 35-летнего сына Радика Тагирова. Открыли разыскное дело, а пенсионерку отправили сдать тест ДНК. На всякий случай.
Результат поразил оперативников: генотип указывал на кровное родство с "поволжским маньяком". Тагирова объявили в федеральный розыск и в декабре 2020-го задержали — в небольшом поселке недалеко от столицы Татарстана.
© РИА Новости / Григорий СысоевВид на зимнюю Казань
Вид на зимнюю Казань - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Вид на зимнюю Казань
Выяснилось, что в середине и конце нулевых его дважды судили за хранение оружия и кражу. Сам он вел неприметный образ жизни, работал слесарем.
Сознался на первом же допросе. Объяснил, что убивал из-за тяжелого материального положения. Удушение же казалось ему наиболее тихим и безопасным способом. Судебно-психиатрическая экспертиза признала его полностью вменяемым.

Последнее слово

Тагирова обвинили в 30 убийствах, стольких же разбоях и трех покушениях. В конце 2022 года уголовное дело передали в Верховный суд Татарстана.
На днях подсудимый выступил с последним словом, заявив, что невиновен.
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"Признания мои получены исключительно под угрозами и являются результатом недозволенных методов расследования, — обратился он к участникам процесса. — Прошу учесть все это в приговоре и не судить меня за злодеяния, которых я не совершал".
По его словам, в Ижевске, Чебоксарах и Кирове не были проведены все следственные действия. В Уфе, Иваново и Перми на местах преступлений и вовсе не обнаружили его ДНК, а в некоторых случаях изъятый генотип принадлежал сразу нескольким людям.
Также Тагиров настаивает на том, что часть улик не изучили должным образом и следствие не предоставило достоверные данные, "подтверждающие его присутствие в определенное время на местах преступлений".
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗадержанный в Татарстане по подозрению в убийствах 26 пожилых женщин Радик Тагиров в суде
Задержанный в Татарстане по подозрению в убийствах 26 пожилых женщин Радик Тагиров в суде - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Задержанный в Татарстане по подозрению в убийствах 26 пожилых женщин Радик Тагиров в суде
Так это или нет, предстоит решить суду. Гособвинитель считает вину полностью доказанной и просит для Тагирова пожизненный срок.
 
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