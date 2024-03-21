https://ria.ru/20240321/korruptsiya-1934800751.html

Кадыров поручил пресекать коррупционные нарушения в Чечне

Кадыров поручил пресекать коррупционные нарушения в Чечне - РИА Новости, 21.03.2024

Кадыров поручил пресекать коррупционные нарушения в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил жестко пресекать коррупционные нарушения, а виновных строго привлекать к ответственности. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T20:45

2024-03-21T20:45

2024-03-21T20:45

общество

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 21 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил жестко пресекать коррупционные нарушения, а виновных строго привлекать к ответственности. "…Я поручил… министру внутренних дел по ЧР Аслану Ирасханову вместе с другими профильными службами усилить профилактику нарушений законодательства в бюджетной сфере и других социально значимых отраслях. Необходимо жестко пресекать любые коррупционные нарушения, а виновных строго привлекать к ответственности", — написал Кадыров в Telegram-канале. Такой же жесткий и ответственный подход, считает он, необходимо применить и при профилактике незаконного оборота наркотиков и лекарственных препаратов. "Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы уберечь молодое поколение от такого разрушительного явления, как наркомания", - добавил Кадыров.

https://ria.ru/20240307/plennye-1931666886.html

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общество, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)