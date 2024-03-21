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Кадыров поручил пресекать коррупционные нарушения в Чечне - РИА Новости, 21.03.2024
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20:45 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/korruptsiya-1934800751.html
Кадыров поручил пресекать коррупционные нарушения в Чечне
Кадыров поручил пресекать коррупционные нарушения в Чечне - РИА Новости, 21.03.2024
Кадыров поручил пресекать коррупционные нарушения в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил жестко пресекать коррупционные нарушения, а виновных строго привлекать к ответственности. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T20:45
2024-03-21T20:45
общество
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 21 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил жестко пресекать коррупционные нарушения, а виновных строго привлекать к ответственности. "…Я поручил… министру внутренних дел по ЧР Аслану Ирасханову вместе с другими профильными службами усилить профилактику нарушений законодательства в бюджетной сфере и других социально значимых отраслях. Необходимо жестко пресекать любые коррупционные нарушения, а виновных строго привлекать к ответственности", — написал Кадыров в Telegram-канале. Такой же жесткий и ответственный подход, считает он, необходимо применить и при профилактике незаконного оборота наркотиков и лекарственных препаратов. "Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы уберечь молодое поколение от такого разрушительного явления, как наркомания", - добавил Кадыров.
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общество, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
Общество, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня)
Кадыров поручил пресекать коррупционные нарушения в Чечне

Кадыров поручил жестко пресекать коррупционные нарушения в Чечне

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров . Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 21 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил жестко пресекать коррупционные нарушения, а виновных строго привлекать к ответственности.
"…Я поручил… министру внутренних дел по ЧР Аслану Ирасханову вместе с другими профильными службами усилить профилактику нарушений законодательства в бюджетной сфере и других социально значимых отраслях. Необходимо жестко пресекать любые коррупционные нарушения, а виновных строго привлекать к ответственности", — написал Кадыров в Telegram-канале.
Такой же жесткий и ответственный подход, считает он, необходимо применить и при профилактике незаконного оборота наркотиков и лекарственных препаратов.
"Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы уберечь молодое поколение от такого разрушительного явления, как наркомания", - добавил Кадыров.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
Кадыров назвал информацию о "черном рынке" с украинскими пленными чушью
7 марта, 11:56
 
ОбществоРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)
 
 
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