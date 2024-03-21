https://ria.ru/20240321/kontakty-1934784993.html

Путин и ас-Сиси условились о продолжении контактов на различных уровнях

Путин и ас-Сиси условились о продолжении контактов на различных уровнях - РИА Новости, 21.03.2024

Путин и ас-Сиси условились о продолжении контактов на различных уровнях

Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе телефонного разговора условились о продолжении контактов на различных уровнях,... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T19:07

2024-03-21T19:07

2024-03-21T19:09

египет

россия

владимир путин

абдель фаттах ас-сиси

брикс

в мире

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе телефонного разговора условились о продолжении контактов на различных уровнях, отмечено, что Египет будет активно участвовать в мероприятиях, проводимых в рамках российского председательства БРИКС, сообщается пресс-служба Кремля. "Имеется в виду, что с учетом полноправного членства в БРИКС Египет будет активно участвовать в мероприятиях, проводимых в рамках российского председательства. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240321/pozdravlenie-1934781601.html

египет

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египет, россия, владимир путин, абдель фаттах ас-сиси, брикс, в мире