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Путин и ас-Сиси условились о продолжении контактов на различных уровнях
Путин и ас-Сиси условились о продолжении контактов на различных уровнях - РИА Новости, 21.03.2024
Путин и ас-Сиси условились о продолжении контактов на различных уровнях
Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе телефонного разговора условились о продолжении контактов на различных уровнях,... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T19:07
2024-03-21T19:07
2024-03-21T19:09
египет
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владимир путин
абдель фаттах ас-сиси
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в мире
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе телефонного разговора условились о продолжении контактов на различных уровнях, отмечено, что Египет будет активно участвовать в мероприятиях, проводимых в рамках российского председательства БРИКС, сообщается пресс-служба Кремля. "Имеется в виду, что с учетом полноправного членства в БРИКС Египет будет активно участвовать в мероприятиях, проводимых в рамках российского председательства. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении.
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египет, россия, владимир путин, абдель фаттах ас-сиси, брикс, в мире
Египет, Россия, Владимир Путин, Абдель Фаттах ас-Сиси, БРИКС, В мире
Путин и ас-Сиси условились о продолжении контактов на различных уровнях
Путин и ас-Сиси в разговоре условились продолжать контакты на различных уровнях