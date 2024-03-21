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Таубер призвала Кишинев объяснить запрет участия России в конференции ФАО - РИА Новости, 21.03.2024
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16:36 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/konferentsiya-1934744598.html
Таубер призвала Кишинев объяснить запрет участия России в конференции ФАО
Таубер призвала Кишинев объяснить запрет участия России в конференции ФАО - РИА Новости, 21.03.2024
Таубер призвала Кишинев объяснить запрет участия России в конференции ФАО
Депутаты от оппозиции в парламенте Молдавии призвали главу МИД республики Михая Попшоя объяснить причину запрета участия делегации России в конференции... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T16:36
2024-03-21T16:36
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КИШИНЕВ, 21 мар – РИА Новости. Депутаты от оппозиции в парламенте Молдавии призвали главу МИД республики Михая Попшоя объяснить причину запрета участия делегации России в конференции международной организации по вопросам продовольствия ООН (ФАО), которая пройдет в мае в Кишиневе. МИД Молдавии во вторник выразил послу России в Кишиневе Олегу Васнецову протест из-за открытия избирательных участков для выборов президента РФ на территории Приднестровья. Дипломату сообщили, что один из сотрудников российской дипмиссии объявлен персоной нон грата, а российской делегации запрещено приехать на конференцию ФАО, но по желанию она может подключиться к ней дистанционно в режиме онлайн. "Мы требуем заслушать в парламенте главу МИД Попшоя, хотим узнать подробности, почему российской делегации запретили приехать на конференцию ФАО? Это не военная структура, а организация, занимающаяся сельским хозяйством, и это было бы очень полезно молдавским аграриям", - заявила депутат Марина Таубер, вице-председатель запрещенной партии "Шор". Парламентское большинство – партия "Действие и солидарность" (ПДС) - отклонило эту инициативу, а также другие запросы оппозиции. Ранее пресс-секретарь постпредства России при ООН Евгений Успенский написал в своем Telegram-канале, что в Молдавии злоупотребляют своим статусом принимающей мероприятия по линии ООН стороны. Конференция ФАО пройдет в Молдавии с14 по 17 мая 2024 года. В повестку дня заседания войдут актуальные темы, связанные с сельским хозяйством, продовольственной безопасностью, цифровизацией в области устойчивого использования земельных, лесных и водных ресурсов.
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html
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в мире, россия, молдавия, оон, фао, кишинев
В мире, Россия, Молдавия, ООН, ФАО, Кишинев
Таубер призвала Кишинев объяснить запрет участия России в конференции ФАО

Оппозиция призвала МИД Молдавии объяснить запрет участия РФ в конференции ФАО

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 21 мар – РИА Новости. Депутаты от оппозиции в парламенте Молдавии призвали главу МИД республики Михая Попшоя объяснить причину запрета участия делегации России в конференции международной организации по вопросам продовольствия ООН (ФАО), которая пройдет в мае в Кишиневе.
МИД Молдавии во вторник выразил послу России в Кишиневе Олегу Васнецову протест из-за открытия избирательных участков для выборов президента РФ на территории Приднестровья. Дипломату сообщили, что один из сотрудников российской дипмиссии объявлен персоной нон грата, а российской делегации запрещено приехать на конференцию ФАО, но по желанию она может подключиться к ней дистанционно в режиме онлайн.
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"Мы требуем заслушать в парламенте главу МИД Попшоя, хотим узнать подробности, почему российской делегации запретили приехать на конференцию ФАО? Это не военная структура, а организация, занимающаяся сельским хозяйством, и это было бы очень полезно молдавским аграриям", - заявила депутат Марина Таубер, вице-председатель запрещенной партии "Шор".
Парламентское большинство – партия "Действие и солидарность" (ПДС) - отклонило эту инициативу, а также другие запросы оппозиции.
Ранее пресс-секретарь постпредства России при ООН Евгений Успенский написал в своем Telegram-канале, что в Молдавии злоупотребляют своим статусом принимающей мероприятия по линии ООН стороны.
Конференция ФАО пройдет в Молдавии с14 по 17 мая 2024 года. В повестку дня заседания войдут актуальные темы, связанные с сельским хозяйством, продовольственной безопасностью, цифровизацией в области устойчивого использования земельных, лесных и водных ресурсов.
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