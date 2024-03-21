https://ria.ru/20240321/konferentsiya-1934744598.html
Таубер призвала Кишинев объяснить запрет участия России в конференции ФАО
Таубер призвала Кишинев объяснить запрет участия России в конференции ФАО - РИА Новости, 21.03.2024
Таубер призвала Кишинев объяснить запрет участия России в конференции ФАО
Депутаты от оппозиции в парламенте Молдавии призвали главу МИД республики Михая Попшоя объяснить причину запрета участия делегации России в конференции... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T16:36
2024-03-21T16:36
2024-03-21T16:36
в мире
россия
молдавия
оон
фао
кишинев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582621552_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d125922449b7270d1f2ce7dd0372cbd0.jpg
КИШИНЕВ, 21 мар – РИА Новости. Депутаты от оппозиции в парламенте Молдавии призвали главу МИД республики Михая Попшоя объяснить причину запрета участия делегации России в конференции международной организации по вопросам продовольствия ООН (ФАО), которая пройдет в мае в Кишиневе. МИД Молдавии во вторник выразил послу России в Кишиневе Олегу Васнецову протест из-за открытия избирательных участков для выборов президента РФ на территории Приднестровья. Дипломату сообщили, что один из сотрудников российской дипмиссии объявлен персоной нон грата, а российской делегации запрещено приехать на конференцию ФАО, но по желанию она может подключиться к ней дистанционно в режиме онлайн. "Мы требуем заслушать в парламенте главу МИД Попшоя, хотим узнать подробности, почему российской делегации запретили приехать на конференцию ФАО? Это не военная структура, а организация, занимающаяся сельским хозяйством, и это было бы очень полезно молдавским аграриям", - заявила депутат Марина Таубер, вице-председатель запрещенной партии "Шор". Парламентское большинство – партия "Действие и солидарность" (ПДС) - отклонило эту инициативу, а также другие запросы оппозиции. Ранее пресс-секретарь постпредства России при ООН Евгений Успенский написал в своем Telegram-канале, что в Молдавии злоупотребляют своим статусом принимающей мероприятия по линии ООН стороны. Конференция ФАО пройдет в Молдавии с14 по 17 мая 2024 года. В повестку дня заседания войдут актуальные темы, связанные с сельским хозяйством, продовольственной безопасностью, цифровизацией в области устойчивого использования земельных, лесных и водных ресурсов.
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html
россия
молдавия
кишинев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582621552_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d24c9919a230ce6a26272390a2535a85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, молдавия, оон, фао, кишинев
В мире, Россия, Молдавия, ООН, ФАО, Кишинев
Таубер призвала Кишинев объяснить запрет участия России в конференции ФАО
Оппозиция призвала МИД Молдавии объяснить запрет участия РФ в конференции ФАО
КИШИНЕВ, 21 мар – РИА Новости. Депутаты от оппозиции в парламенте Молдавии призвали главу МИД республики Михая Попшоя объяснить причину запрета участия делегации России в конференции международной организации по вопросам продовольствия ООН (ФАО), которая пройдет в мае в Кишиневе.
МИД Молдавии во вторник выразил послу России в Кишиневе Олегу Васнецову протест из-за открытия избирательных участков для выборов президента РФ на территории Приднестровья. Дипломату сообщили, что один из сотрудников российской дипмиссии объявлен персоной нон грата, а российской делегации запрещено приехать на конференцию ФАО
, но по желанию она может подключиться к ней дистанционно в режиме онлайн.
Россия пытается предотвратить большую войну в Европе
"Мы требуем заслушать в парламенте главу МИД Попшоя, хотим узнать подробности, почему российской делегации запретили приехать на конференцию ФАО? Это не военная структура, а организация, занимающаяся сельским хозяйством, и это было бы очень полезно молдавским аграриям", - заявила депутат Марина Таубер
, вице-председатель запрещенной партии "Шор".
Парламентское большинство – партия "Действие и солидарность" (ПДС) - отклонило эту инициативу, а также другие запросы оппозиции.
Ранее пресс-секретарь постпредства России при ООН Евгений Успенский написал в своем Telegram-канале, что в Молдавии злоупотребляют своим статусом принимающей мероприятия по линии ООН стороны.
Конференция ФАО пройдет в Молдавии с14 по 17 мая 2024 года. В повестку дня заседания войдут актуальные темы, связанные с сельским хозяйством, продовольственной безопасностью, цифровизацией в области устойчивого использования земельных, лесных и водных ресурсов.
Обвинят Россию: ради ЕС разваливают еще одну страну