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В Тамбовской области начали выпускать беспилотные комбайны - РИА Новости, 21.03.2024
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15:01 21.03.2024 (обновлено: 15:18 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/kombayny-1934710009.html
В Тамбовской области начали выпускать беспилотные комбайны
В Тамбовской области начали выпускать беспилотные комбайны - РИА Новости, 21.03.2024
В Тамбовской области начали выпускать беспилотные комбайны
Тамбовская область совместно с Белоруссией запустила производство беспилотных комбайнов, инвестиции в импортозамещающий проект сельхозмашиностроения составят... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T15:01
2024-03-21T15:18
экономика
тамбовская область
белоруссия
минск
александр лукашенко
максим егоров
фонд развития промышленности
технологии
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Тамбовская область совместно с Белоруссией запустила производство беспилотных комбайнов, инвестиции в импортозамещающий проект сельхозмашиностроения составят около 5 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона. "В Тамбовской области на базе предприятия "Титан" приступили к выпуску беспилотных комбайнов. Инвестиционный проект реализуется совместно с белорусским заводом "Гомсельмаш". Проект увеличит годовой объем основного производства до 600 единиц техники и позволит создать 200 рабочих мест", – говорится в сообщении. Уточняется, что общие инвестиции составят около 5 миллиардов рублей, срок реализации проекта – 5 лет. Проект направлен на импортозамещение в отрасли сельскохозяйственного машиностроения. Фонд развития промышленности Тамбовской области на льготных условиях окажет поддержку в финансировании. "Зерноуборочные комбайны "Титан GS-10 PRO" ориентированы на потребности хозяйств со значительными объемами уборки зерновых… Выпускаемые комбайны будут оснащены предустановленной системой параллельного вождения, которая позволяет обеспечить ровный проход по полю, избегая пропусков и перекрытий", – отмечают власти. Кроме того, по данным властей, на территории промышленной площадки будет создан агропромышленный кластер, где планируется наладить выпуск беспилотных летательных аппаратов, а также компонентов и запасных частей для сельхозтехники. Отмечается, что запуск производства комбайнов является результатом договоренностей делегации правительства Тамбовской области под руководством губернатора Максима Егорова с президентом Белоруссии Александром Лукашенко во время переговоров в Минске в прошлом году.
https://ria.ru/20240320/selo-1934520314.html
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экономика, тамбовская область, белоруссия, минск, александр лукашенко, максим егоров, фонд развития промышленности, технологии
Экономика, Тамбовская область, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, Максим Егоров, Фонд развития промышленности, Технологии
В Тамбовской области начали выпускать беспилотные комбайны

Под Тамбовом начали выпускать беспилотные комбайны совместно с Белоруссией

© Фото : Правительство Тамбовской областиБеспилотный комбайн, произведенный на базе предприятия "Титан" в Тамбовской области
Беспилотный комбайн, произведенный на базе предприятия Титан в Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© Фото : Правительство Тамбовской области
Беспилотный комбайн, произведенный на базе предприятия "Титан" в Тамбовской области
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Тамбовская область совместно с Белоруссией запустила производство беспилотных комбайнов, инвестиции в импортозамещающий проект сельхозмашиностроения составят около 5 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона.
«
"В Тамбовской области на базе предприятия "Титан" приступили к выпуску беспилотных комбайнов. Инвестиционный проект реализуется совместно с белорусским заводом "Гомсельмаш". Проект увеличит годовой объем основного производства до 600 единиц техники и позволит создать 200 рабочих мест", – говорится в сообщении.
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Уточняется, что общие инвестиции составят около 5 миллиардов рублей, срок реализации проекта – 5 лет. Проект направлен на импортозамещение в отрасли сельскохозяйственного машиностроения. Фонд развития промышленности Тамбовской области на льготных условиях окажет поддержку в финансировании.
"Зерноуборочные комбайны "Титан GS-10 PRO" ориентированы на потребности хозяйств со значительными объемами уборки зерновых… Выпускаемые комбайны будут оснащены предустановленной системой параллельного вождения, которая позволяет обеспечить ровный проход по полю, избегая пропусков и перекрытий", – отмечают власти.
Кроме того, по данным властей, на территории промышленной площадки будет создан агропромышленный кластер, где планируется наладить выпуск беспилотных летательных аппаратов, а также компонентов и запасных частей для сельхозтехники.
Отмечается, что запуск производства комбайнов является результатом договоренностей делегации правительства Тамбовской области под руководством губернатора Максима Егорова с президентом Белоруссии Александром Лукашенко во время переговоров в Минске в прошлом году.
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ЭкономикаТамбовская областьБелоруссияМинскАлександр ЛукашенкоМаксим ЕгоровФонд развития промышленностиТехнологии
 
 
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