https://ria.ru/20240321/kombayny-1934710009.html

В Тамбовской области начали выпускать беспилотные комбайны

В Тамбовской области начали выпускать беспилотные комбайны - РИА Новости, 21.03.2024

В Тамбовской области начали выпускать беспилотные комбайны

Тамбовская область совместно с Белоруссией запустила производство беспилотных комбайнов, инвестиции в импортозамещающий проект сельхозмашиностроения составят... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T15:01

2024-03-21T15:01

2024-03-21T15:18

экономика

тамбовская область

белоруссия

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александр лукашенко

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технологии

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Тамбовская область совместно с Белоруссией запустила производство беспилотных комбайнов, инвестиции в импортозамещающий проект сельхозмашиностроения составят около 5 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона. "В Тамбовской области на базе предприятия "Титан" приступили к выпуску беспилотных комбайнов. Инвестиционный проект реализуется совместно с белорусским заводом "Гомсельмаш". Проект увеличит годовой объем основного производства до 600 единиц техники и позволит создать 200 рабочих мест", – говорится в сообщении. Уточняется, что общие инвестиции составят около 5 миллиардов рублей, срок реализации проекта – 5 лет. Проект направлен на импортозамещение в отрасли сельскохозяйственного машиностроения. Фонд развития промышленности Тамбовской области на льготных условиях окажет поддержку в финансировании. "Зерноуборочные комбайны "Титан GS-10 PRO" ориентированы на потребности хозяйств со значительными объемами уборки зерновых… Выпускаемые комбайны будут оснащены предустановленной системой параллельного вождения, которая позволяет обеспечить ровный проход по полю, избегая пропусков и перекрытий", – отмечают власти. Кроме того, по данным властей, на территории промышленной площадки будет создан агропромышленный кластер, где планируется наладить выпуск беспилотных летательных аппаратов, а также компонентов и запасных частей для сельхозтехники. Отмечается, что запуск производства комбайнов является результатом договоренностей делегации правительства Тамбовской области под руководством губернатора Максима Егорова с президентом Белоруссии Александром Лукашенко во время переговоров в Минске в прошлом году.

https://ria.ru/20240320/selo-1934520314.html

https://ria.ru/20240315/finansirovanie-1933234662.html

тамбовская область

белоруссия

минск

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экономика, тамбовская область, белоруссия, минск, александр лукашенко, максим егоров, фонд развития промышленности, технологии