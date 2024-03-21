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Актер Кологривый пообещал доказать, что он достойный член общества - РИА Новости, 21.03.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:33 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/kologrivyy-1934665361.html
Актер Кологривый пообещал доказать, что он достойный член общества
Актер Кологривый пообещал доказать, что он достойный член общества - РИА Новости, 21.03.2024
Актер Кологривый пообещал доказать, что он достойный член общества
Актер Никита Кологривый принес извинения за свое неподобающее поведение в Новосибирске, пообещав исправиться и доказать, что он достойный член общества. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T12:33
2024-03-21T12:33
культура
новосибирск
никита кологривый
происшествия
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Актер Никита Кологривый принес извинения за свое неподобающее поведение в Новосибирске, пообещав исправиться и доказать, что он достойный член общества. Центральный районный суд Новосибирска в четверг назначил Кологривому административный арест на семь суток за устроенный ночной дебош в местном баре. Как сообщалось, Кологривый нарушил общественный порядок в баре и прошедшую ночь провел в спецприемнике. Ему вменили мелкое хулиганство. "Я совершил такой поступок, я его не оправдываю. Я просто очень устал. Те, кто за мной следит, вы понимаете прекрасно, что я эмоционально выгорел. Сейчас я понесу административное наказание за свои поступки, с чем я согласен. Считаю, что должен его достойно принять. Мои зрители должны видеть, кто я и что я за человек. У меня от вас секретов нет. Еще раз попрошу прощения за свое поведение. Я исправлюсь. Я вам докажу, что я достойный член общества", - сказал актер на видео, опубликованном в его Telegram-канале. В минувшую субботу актер открыл в Новосибирске кинофестиваль "Семейные традиции", а также встречался с поклонниками.
https://ria.ru/20240321/kologrivyy-1934639561.html
https://ria.ru/20240204/kologrivyy-1925314927.html
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новосибирск, никита кологривый, происшествия
Культура, Новосибирск, Никита Кологривый, Происшествия
Актер Кологривый пообещал доказать, что он достойный член общества

Актер Кологривый пообещал исправиться и доказать, что он достойный член общества

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗаседание суда по делу актера Н. Кологривого в Новосибирске
Заседание суда по делу актера Н. Кологривого в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Заседание суда по делу актера Н. Кологривого в Новосибирске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Актер Никита Кологривый принес извинения за свое неподобающее поведение в Новосибирске, пообещав исправиться и доказать, что он достойный член общества.
Центральный районный суд Новосибирска в четверг назначил Кологривому административный арест на семь суток за устроенный ночной дебош в местном баре. Как сообщалось, Кологривый нарушил общественный порядок в баре и прошедшую ночь провел в спецприемнике. Ему вменили мелкое хулиганство.
Актер Никита Кологривый на заседании суда по делу о дебоше, который он устроил в одном из баров Новосибирска 20 марта - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
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Вчера, 11:21
«
"Я совершил такой поступок, я его не оправдываю. Я просто очень устал. Те, кто за мной следит, вы понимаете прекрасно, что я эмоционально выгорел. Сейчас я понесу административное наказание за свои поступки, с чем я согласен. Считаю, что должен его достойно принять. Мои зрители должны видеть, кто я и что я за человек. У меня от вас секретов нет. Еще раз попрошу прощения за свое поведение. Я исправлюсь. Я вам докажу, что я достойный член общества", - сказал актер на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
В минувшую субботу актер открыл в Новосибирске кинофестиваль "Семейные традиции", а также встречался с поклонниками.
Актер Никита Кологривый - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
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КультураНовосибирскНикита КологривыйПроисшествия
 
 
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