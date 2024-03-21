https://ria.ru/20240321/kologrivyy-1934665361.html

Актер Кологривый пообещал доказать, что он достойный член общества

Актер Кологривый пообещал доказать, что он достойный член общества - РИА Новости, 21.03.2024

Актер Кологривый пообещал доказать, что он достойный член общества

Актер Никита Кологривый принес извинения за свое неподобающее поведение в Новосибирске, пообещав исправиться и доказать, что он достойный член общества. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T12:33

2024-03-21T12:33

2024-03-21T12:33

культура

новосибирск

никита кологривый

происшествия

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Актер Никита Кологривый принес извинения за свое неподобающее поведение в Новосибирске, пообещав исправиться и доказать, что он достойный член общества. Центральный районный суд Новосибирска в четверг назначил Кологривому административный арест на семь суток за устроенный ночной дебош в местном баре. Как сообщалось, Кологривый нарушил общественный порядок в баре и прошедшую ночь провел в спецприемнике. Ему вменили мелкое хулиганство. "Я совершил такой поступок, я его не оправдываю. Я просто очень устал. Те, кто за мной следит, вы понимаете прекрасно, что я эмоционально выгорел. Сейчас я понесу административное наказание за свои поступки, с чем я согласен. Считаю, что должен его достойно принять. Мои зрители должны видеть, кто я и что я за человек. У меня от вас секретов нет. Еще раз попрошу прощения за свое поведение. Я исправлюсь. Я вам докажу, что я достойный член общества", - сказал актер на видео, опубликованном в его Telegram-канале. В минувшую субботу актер открыл в Новосибирске кинофестиваль "Семейные традиции", а также встречался с поклонниками.

https://ria.ru/20240321/kologrivyy-1934639561.html

https://ria.ru/20240204/kologrivyy-1925314927.html

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новосибирск, никита кологривый, происшествия