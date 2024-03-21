https://ria.ru/20240321/kologrivyy-1934639561.html

Прокуратура назвала наказание актеру Кологривому мягким

Прокуратура назвала наказание актеру Кологривому мягким - РИА Новости, 21.03.2024

Прокуратура назвала наказание актеру Кологривому мягким

Прокуратура обжалует решение Центрального районного суда Новосибирска об административном аресте актера Никиты Кологривого, так как считает его мягким, сообщила РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T11:21

2024-03-21T11:21

2024-03-21T11:25

происшествия

никита кологривый

культура

новосибирск

новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 21 мар – РИА Новости. Прокуратура обжалует решение Центрального районного суда Новосибирска об административном аресте актера Никиты Кологривого, так как считает его мягким, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры Новосибирской области.Центральный районный суд Новосибирска в четверг назначил Кологривому административный арест на семь суток за устроенный ночной дебош в местном баре. Ему вменили мелкое хулиганство."Решение об административном аресте Никиты Кологривого будет обжаловано в связи мягкостью назначенного наказания", - сообщила представитель прокуратуры.В суде представитель прокуратуры просила назначить актеру из сериала "Слово пацана" 15 суток ареста, а адвокат просил ограничиться штрафом или арестом на одни сутки.

https://ria.ru/20240320/rol-1934570002.html

https://ria.ru/20240204/kologrivyy-1925314927.html

новосибирск

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происшествия, никита кологривый, новосибирск, новосибирская область