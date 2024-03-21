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Прокуратура назвала наказание актеру Кологривому мягким - РИА Новости, 21.03.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:21 21.03.2024 (обновлено: 11:25 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/kologrivyy-1934639561.html
Прокуратура назвала наказание актеру Кологривому мягким
Прокуратура назвала наказание актеру Кологривому мягким - РИА Новости, 21.03.2024
Прокуратура назвала наказание актеру Кологривому мягким
Прокуратура обжалует решение Центрального районного суда Новосибирска об административном аресте актера Никиты Кологривого, так как считает его мягким, сообщила РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T11:21
2024-03-21T11:25
происшествия
никита кологривый
культура
новосибирск
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 21 мар – РИА Новости. Прокуратура обжалует решение Центрального районного суда Новосибирска об административном аресте актера Никиты Кологривого, так как считает его мягким, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры Новосибирской области.Центральный районный суд Новосибирска в четверг назначил Кологривому административный арест на семь суток за устроенный ночной дебош в местном баре. Ему вменили мелкое хулиганство."Решение об административном аресте Никиты Кологривого будет обжаловано в связи мягкостью назначенного наказания", - сообщила представитель прокуратуры.В суде представитель прокуратуры просила назначить актеру из сериала "Слово пацана" 15 суток ареста, а адвокат просил ограничиться штрафом или арестом на одни сутки.
https://ria.ru/20240320/rol-1934570002.html
https://ria.ru/20240204/kologrivyy-1925314927.html
новосибирск
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происшествия, никита кологривый, новосибирск, новосибирская область
Происшествия, Никита Кологривый, Культура, Новосибирск, Новосибирская область
Прокуратура назвала наказание актеру Кологривому мягким

Прокуратура посчитала мягким наказание актеру Кологривому и обжалует его

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАктер Никита Кологривый на заседании суда по делу о дебоше, который он устроил в одном из баров Новосибирска 20 марта
Актер Никита Кологривый на заседании суда по делу о дебоше, который он устроил в одном из баров Новосибирска 20 марта - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Актер Никита Кологривый на заседании суда по делу о дебоше, который он устроил в одном из баров Новосибирска 20 марта
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 21 мар – РИА Новости. Прокуратура обжалует решение Центрального районного суда Новосибирска об административном аресте актера Никиты Кологривого, так как считает его мягким, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры Новосибирской области.
Центральный районный суд Новосибирска в четверг назначил Кологривому административный арест на семь суток за устроенный ночной дебош в местном баре. Ему вменили мелкое хулиганство.
Никита Кологривый - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
ИИ "Жириновский" предложил дать актеру Кологривому роль Немцова
20 марта, 21:37
«
"Решение об административном аресте Никиты Кологривого будет обжаловано в связи мягкостью назначенного наказания", - сообщила представитель прокуратуры.
В суде представитель прокуратуры просила назначить актеру из сериала "Слово пацана" 15 суток ареста, а адвокат просил ограничиться штрафом или арестом на одни сутки.
Актер Никита Кологривый - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
Звезда "Слова пацана" попал в скандал на Первом канале
4 февраля, 13:29
 
КультураПроисшествияНикита КологривыйНовосибирскНовосибирская область
 
 
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