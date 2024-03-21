https://ria.ru/20240321/kologrivyy-1934601070.html
Актер Кологривый не намерен обжаловать арест за мелкое хулиганство
Актер Кологривый не намерен обжаловать арест за мелкое хулиганство - РИА Новости, 21.03.2024
Актер Кологривый не намерен обжаловать арест за мелкое хулиганство
Арестованный на семь суток за мелкое хулиганство актер Никита Кологривый заявил журналистам, что расстроен таким решением суда, но обжаловать его не будет. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T08:20
2024-03-21T08:20
2024-03-21T09:47
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НОВОСИБИРСК, 21 мар — РИА Новости. Арестованный на семь суток за мелкое хулиганство актер Никита Кологривый заявил журналистам, что расстроен таким решением суда, но обжаловать его не будет. Центральный районный суд Новосибирска в четверг назначил Кологривому административный арест на семь суток за устроенный ночной дебош в местном баре. Как сообщалось, он нарушил общественный порядок и прошедшую ночь провел в спецприемнике. Ему вменили мелкое хулиганство. "Расстроен... Но она (дочка - ред.) должна знать, что ее отец ответственный за свои поступки. Это тоже важно. Поэтому пойду сидеть на киче, писать стихи", - сказал актер после вынесенного решения. Он также сказал, что с ним все в порядке, назвал себя "тертым калачом", которого таким наказанием "вряд ли собьешь с пути". "Да какие жалобы. Я похож на ябедника? Нет", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном обжаловании решения суда.
https://ria.ru/20240321/kologrivyy-1934598126.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новости культуры, никита кологривый, новосибирск
Шоубиз, Происшествия, Новости культуры, Никита Кологривый, Новосибирск
Актер Кологривый не намерен обжаловать арест за мелкое хулиганство
Кологривый не будет обжаловать арест на 7 суток за дебош в новосибирском баре
НОВОСИБИРСК, 21 мар — РИА Новости. Арестованный на семь суток за мелкое хулиганство актер Никита Кологривый заявил журналистам, что расстроен таким решением суда, но обжаловать его не будет.
Центральный районный суд Новосибирска
в четверг назначил Кологривому административный арест на семь суток за устроенный ночной дебош в местном баре. Как сообщалось, он нарушил общественный порядок и прошедшую ночь провел в спецприемнике. Ему вменили мелкое хулиганство.
"Расстроен... Но она (дочка - ред.) должна знать, что ее отец ответственный за свои поступки. Это тоже важно. Поэтому пойду сидеть на киче, писать стихи", - сказал актер после вынесенного решения.
Он также сказал, что с ним все в порядке, назвал себя "тертым калачом", которого таким наказанием "вряд ли собьешь с пути".
"Да какие жалобы. Я похож на ябедника? Нет", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном обжаловании решения суда.
Кологривый рассказал об условиях содержания в спецприемнике