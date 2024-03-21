https://ria.ru/20240321/kologrivyy-1934601070.html

Актер Кологривый не намерен обжаловать арест за мелкое хулиганство

Актер Кологривый не намерен обжаловать арест за мелкое хулиганство - РИА Новости, 21.03.2024

Актер Кологривый не намерен обжаловать арест за мелкое хулиганство

Арестованный на семь суток за мелкое хулиганство актер Никита Кологривый заявил журналистам, что расстроен таким решением суда, но обжаловать его не будет. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T08:20

2024-03-21T08:20

2024-03-21T09:47

шоубиз

происшествия

новости культуры

никита кологривый

новосибирск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934603092_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_55193eda0b7ee6d5bbf3d2d1bf7ba2ed.jpg

НОВОСИБИРСК, 21 мар — РИА Новости. Арестованный на семь суток за мелкое хулиганство актер Никита Кологривый заявил журналистам, что расстроен таким решением суда, но обжаловать его не будет. Центральный районный суд Новосибирска в четверг назначил Кологривому административный арест на семь суток за устроенный ночной дебош в местном баре. Как сообщалось, он нарушил общественный порядок и прошедшую ночь провел в спецприемнике. Ему вменили мелкое хулиганство. "Расстроен... Но она (дочка - ред.) должна знать, что ее отец ответственный за свои поступки. Это тоже важно. Поэтому пойду сидеть на киче, писать стихи", - сказал актер после вынесенного решения. Он также сказал, что с ним все в порядке, назвал себя "тертым калачом", которого таким наказанием "вряд ли собьешь с пути". "Да какие жалобы. Я похож на ябедника? Нет", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном обжаловании решения суда.

https://ria.ru/20240321/kologrivyy-1934598126.html

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новости культуры, никита кологривый, новосибирск