https://ria.ru/20240321/kitay-1934682819.html

В Кремле ответили на вопрос о сложностях в отношениях с китайскими банками

В Кремле ответили на вопрос о сложностях в отношениях с китайскими банками - РИА Новости, 21.03.2024

В Кремле ответили на вопрос о сложностях в отношениях с китайскими банками

РФ и Китай имеют необходимый потенциал для преодоления возникающих затруднений на пути торгово-экономического сотрудничества, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T13:39

2024-03-21T13:39

2024-03-21T13:39

экономика

россия

китай

дмитрий песков

санкции в отношении россии

реакция на санкции

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. РФ и Китай имеют необходимый потенциал для преодоления возникающих затруднений на пути торгово-экономического сотрудничества, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на нескольких бизнесменов написала, что китайский Chouzhou Commercial Bank уведомил клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями. В Росбанке РИА Новости подтвердили проблемы с данным банком, но отметили, что они не окажут значительного негативного влияния на трансграничные платежи в юанях. "Благодаря высочайшему уровню нашего взаимоотношения, благодаря особому характеру наших взаимоотношений, мы имеем необходимый потенциал для того, чтобы эти затруднения преодолевать", — сказал Песков, отвечая на вопрос, осложнит ли отношения с Китаем ситуация вокруг банков.

https://ria.ru/20240313/katastrofa-1932588199.html

россия

китай

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, китай, дмитрий песков, санкции в отношении россии, реакция на санкции