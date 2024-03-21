https://ria.ru/20240321/kitay-1934682819.html
В Кремле ответили на вопрос о сложностях в отношениях с китайскими банками
В Кремле ответили на вопрос о сложностях в отношениях с китайскими банками - РИА Новости, 21.03.2024
В Кремле ответили на вопрос о сложностях в отношениях с китайскими банками
РФ и Китай имеют необходимый потенциал для преодоления возникающих затруднений на пути торгово-экономического сотрудничества, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T13:39
2024-03-21T13:39
2024-03-21T13:39
экономика
россия
китай
дмитрий песков
санкции в отношении россии
реакция на санкции
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. РФ и Китай имеют необходимый потенциал для преодоления возникающих затруднений на пути торгово-экономического сотрудничества, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на нескольких бизнесменов написала, что китайский Chouzhou Commercial Bank уведомил клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями. В Росбанке РИА Новости подтвердили проблемы с данным банком, но отметили, что они не окажут значительного негативного влияния на трансграничные платежи в юанях. "Благодаря высочайшему уровню нашего взаимоотношения, благодаря особому характеру наших взаимоотношений, мы имеем необходимый потенциал для того, чтобы эти затруднения преодолевать", — сказал Песков, отвечая на вопрос, осложнит ли отношения с Китаем ситуация вокруг банков.
https://ria.ru/20240313/katastrofa-1932588199.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, дмитрий песков, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Экономика, Россия, Китай, Дмитрий Песков, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
В Кремле ответили на вопрос о сложностях в отношениях с китайскими банками
Песков: у РФ и КНР есть потенциал, чтобы преодолеть затруднения в сотрудничестве