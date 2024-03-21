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МИД Китая отреагировал на слова Данилова о спецпредставителе - РИА Новости, 21.03.2024
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11:37 21.03.2024 (обновлено: 17:04 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/kitay-1934645794.html
МИД Китая отреагировал на слова Данилова о спецпредставителе
МИД Китая отреагировал на слова Данилова о спецпредставителе - РИА Новости, 21.03.2024
МИД Китая отреагировал на слова Данилова о спецпредставителе
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что не осведомлен о ситуации с высказыванием секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T11:37
2024-03-21T17:04
в мире
украина
ли хуэй
алексей данилов
китай
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ПЕКИН, 21 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что не осведомлен о ситуации с высказыванием секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова в адрес китайского спецпредставителя по Евразии Ли Хуэя."Недавно специальный представитель Ли Хуэй посетил Украину и провел хорошие контакты с руководителем офиса президента Украины, первым вице-премьером, министром иностранных дел и другими должностными лицами", — сказал Линь Цзянь.Украинские власти уже допускали оскорбительные высказывания в адрес высокопоставленных лиц КНР. Так, в январе в Давосе президент Владимир Зеленский заявил, что не планировал встречаться с китайским премьером Ли Цяном, поскольку тот якобы не является лидером и не принимает решения.
https://ria.ru/20230912/podolyak-1895799313.html
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в мире, украина, ли хуэй, алексей данилов, китай, владимир зеленский
В мире, Украина, Ли Хуэй, Алексей Данилов, Китай, Владимир Зеленский
МИД Китая отреагировал на слова Данилова о спецпредставителе

МИД Китая не осведомлен о ситуации с высказыванием Данилова в адрес Ли Хуэя

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 21 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что не осведомлен о ситуации с высказыванием секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова в адрес китайского спецпредставителя по Евразии Ли Хуэя.

В среду Данилов заявил, что "какой-то" спецпредставитель КНР не может решать, когда Киеву садиться за стол переговоров с Москвой. При этом он сделал вид, что не помнит, "как там его фамилия", и исковеркал имя дипломата так, что получилось нецензурное слово. По правилам, имя Li Hui транскрибируется как "Ли Хуэй". Данилов же, говоря о спецпредставителе, букву "э" не произнес.

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"Недавно специальный представитель Ли Хуэй посетил Украину и провел хорошие контакты с руководителем офиса президента Украины, первым вице-премьером, министром иностранных дел и другими должностными лицами", — сказал Линь Цзянь.
Украинские власти уже допускали оскорбительные высказывания в адрес высокопоставленных лиц КНР. Так, в январе в Давосе президент Владимир Зеленский заявил, что не планировал встречаться с китайским премьером Ли Цяном, поскольку тот якобы не является лидером и не принимает решения.
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