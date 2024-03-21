https://ria.ru/20240321/kitay-1934645794.html

МИД Китая отреагировал на слова Данилова о спецпредставителе

МИД Китая отреагировал на слова Данилова о спецпредставителе - РИА Новости, 21.03.2024

МИД Китая отреагировал на слова Данилова о спецпредставителе

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что не осведомлен о ситуации с высказыванием секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T11:37

2024-03-21T11:37

2024-03-21T17:04

в мире

украина

ли хуэй

алексей данилов

китай

владимир зеленский

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ПЕКИН, 21 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что не осведомлен о ситуации с высказыванием секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова в адрес китайского спецпредставителя по Евразии Ли Хуэя."Недавно специальный представитель Ли Хуэй посетил Украину и провел хорошие контакты с руководителем офиса президента Украины, первым вице-премьером, министром иностранных дел и другими должностными лицами", — сказал Линь Цзянь.Украинские власти уже допускали оскорбительные высказывания в адрес высокопоставленных лиц КНР. Так, в январе в Давосе президент Владимир Зеленский заявил, что не планировал встречаться с китайским премьером Ли Цяном, поскольку тот якобы не является лидером и не принимает решения.

https://ria.ru/20230912/podolyak-1895799313.html

https://ria.ru/20231015/marchenko-1902848308.html

украина

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в мире, украина, ли хуэй, алексей данилов, китай, владимир зеленский