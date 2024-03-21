МИД Китая отреагировал на слова Данилова о спецпредставителе
МИД Китая не осведомлен о ситуации с высказыванием Данилова в адрес Ли Хуэя
Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 21 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что не осведомлен о ситуации с высказыванием секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова в адрес китайского спецпредставителя по Евразии Ли Хуэя.
В среду Данилов заявил, что "какой-то" спецпредставитель КНР не может решать, когда Киеву садиться за стол переговоров с Москвой. При этом он сделал вид, что не помнит, "как там его фамилия", и исковеркал имя дипломата так, что получилось нецензурное слово. По правилам, имя Li Hui транскрибируется как "Ли Хуэй". Данилов же, говоря о спецпредставителе, букву "э" не произнес.
"Недавно специальный представитель Ли Хуэй посетил Украину и провел хорошие контакты с руководителем офиса президента Украины, первым вице-премьером, министром иностранных дел и другими должностными лицами", — сказал Линь Цзянь.
Украинские власти уже допускали оскорбительные высказывания в адрес высокопоставленных лиц КНР. Так, в январе в Давосе президент Владимир Зеленский заявил, что не планировал встречаться с китайским премьером Ли Цяном, поскольку тот якобы не является лидером и не принимает решения.