Зампостпреда в ОБСЕ рассказал, из каких стран велись атаки на систему ДЭГ
Волгарев: кибератаки на ДЭГ велись из ФРГ, Британии, США, Финляндии и Литвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах. Архивное фото
ВЕНА, 21 мар - РИА Новости. Россия фиксировала многочисленные попытки из Германии, Великобритании, США, Финляндии и Литвы повлиять на волеизъявление российских граждан на выборах президента РФ через кибератаки на ресурсы ЦИК и систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ), заявил заместитель постпреда РФ Александр Волгарев на заседании Постоянного совета ОБСЕ.
По его словам, были зафиксированы "многочисленные попытки из ФРГ, Великобритании, США, Финляндии и Литвы повлиять на волеизъявление через кибератаки на ресурсы ЦИК и систему дистанционного электронного голосования".
"Вопреки одному из основополагающих принципов ОБСЕ – невмешательству во внутренние дела – такие попытки также имели место. В лидерах этого печального "рейтинга" – США и ФРГ, которые использовали свои диппредставительства в Москве, а также ресурсы СМИ и НПО. Например, через подконтрольную "Агентству США по глобальным медиа" радиостанцию-иноагента "Голос Америки" распространялась "памятка для избирателей" с запугиваниями и призывами к порче бюллетеней", - отметил Волгарев.
По его словам, в этом же ряду – "навязчивые призывы к сотрудничеству со стороны посольства США в Москве и ЦРУ".
"Им вторили британские дипломатические и консульские миссии. По сути, они занимались подстрекательством к порче избирательных материалов в день выборов. Последнее подтверждается показаниями задержанных за эти деяния граждан", - уточнил заместитель постпреда.