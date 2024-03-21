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Зампостпреда в ОБСЕ рассказал, из каких стран велись атаки на систему ДЭГ - РИА Новости, 21.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
21:30 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/kiberataki-1934807928.html
Зампостпреда в ОБСЕ рассказал, из каких стран велись атаки на систему ДЭГ
Зампостпреда в ОБСЕ рассказал, из каких стран велись атаки на систему ДЭГ - РИА Новости, 21.03.2024
Зампостпреда в ОБСЕ рассказал, из каких стран велись атаки на систему ДЭГ
Россия фиксировала многочисленные попытки из Германии, Великобритании, США, Финляндии и Литвы повлиять на волеизъявление российских граждан на выборах... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T21:30
2024-03-21T21:30
выборы президента россии — 2024
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ВЕНА, 21 мар - РИА Новости. Россия фиксировала многочисленные попытки из Германии, Великобритании, США, Финляндии и Литвы повлиять на волеизъявление российских граждан на выборах президента РФ через кибератаки на ресурсы ЦИК и систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ), заявил заместитель постпреда РФ Александр Волгарев на заседании Постоянного совета ОБСЕ. По его словам, были зафиксированы "многочисленные попытки из ФРГ, Великобритании, США, Финляндии и Литвы повлиять на волеизъявление через кибератаки на ресурсы ЦИК и систему дистанционного электронного голосования". "Вопреки одному из основополагающих принципов ОБСЕ – невмешательству во внутренние дела – такие попытки также имели место. В лидерах этого печального "рейтинга" – США и ФРГ, которые использовали свои диппредставительства в Москве, а также ресурсы СМИ и НПО. Например, через подконтрольную "Агентству США по глобальным медиа" радиостанцию-иноагента "Голос Америки" распространялась "памятка для избирателей" с запугиваниями и призывами к порче бюллетеней", - отметил Волгарев. По его словам, в этом же ряду – "навязчивые призывы к сотрудничеству со стороны посольства США в Москве и ЦРУ". "Им вторили британские дипломатические и консульские миссии. По сути, они занимались подстрекательством к порче избирательных материалов в день выборов. Последнее подтверждается показаниями задержанных за эти деяния граждан", - уточнил заместитель постпреда.
https://ria.ru/20240317/kiberataki-1933798349.html
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центральное разведывательное управление (цру), обсе, сша, россия, германия, выборы президента рф, в мире
Выборы президента России — 2024, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), ОБСЕ, США, Россия, Германия, Выборы президента РФ, В мире
Зампостпреда в ОБСЕ рассказал, из каких стран велись атаки на систему ДЭГ

Волгарев: кибератаки на ДЭГ велись из ФРГ, Британии, США, Финляндии и Литвы

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ВЕНА, 21 мар - РИА Новости. Россия фиксировала многочисленные попытки из Германии, Великобритании, США, Финляндии и Литвы повлиять на волеизъявление российских граждан на выборах президента РФ через кибератаки на ресурсы ЦИК и систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ), заявил заместитель постпреда РФ Александр Волгарев на заседании Постоянного совета ОБСЕ.
По его словам, были зафиксированы "многочисленные попытки из ФРГ, Великобритании, США, Финляндии и Литвы повлиять на волеизъявление через кибератаки на ресурсы ЦИК и систему дистанционного электронного голосования".
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Система электронного голосования в Москве отразила 4,6 миллиона кибератак
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"Вопреки одному из основополагающих принципов ОБСЕ – невмешательству во внутренние дела – такие попытки также имели место. В лидерах этого печального "рейтинга" – США и ФРГ, которые использовали свои диппредставительства в Москве, а также ресурсы СМИ и НПО. Например, через подконтрольную "Агентству США по глобальным медиа" радиостанцию-иноагента "Голос Америки" распространялась "памятка для избирателей" с запугиваниями и призывами к порче бюллетеней", - отметил Волгарев.
По его словам, в этом же ряду – "навязчивые призывы к сотрудничеству со стороны посольства США в Москве и ЦРУ".
"Им вторили британские дипломатические и консульские миссии. По сути, они занимались подстрекательством к порче избирательных материалов в день выборов. Последнее подтверждается показаниями задержанных за эти деяния граждан", - уточнил заместитель постпреда.
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Выборы президента России — 2024Центральное разведывательное управление (ЦРУ)ОБСЕСШАРоссияГерманияВыборы президента РФВ мире
 
 
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