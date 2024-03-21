https://ria.ru/20240321/kiberataki-1934807928.html

Зампостпреда в ОБСЕ рассказал, из каких стран велись атаки на систему ДЭГ

Зампостпреда в ОБСЕ рассказал, из каких стран велись атаки на систему ДЭГ - РИА Новости, 21.03.2024

Зампостпреда в ОБСЕ рассказал, из каких стран велись атаки на систему ДЭГ

Россия фиксировала многочисленные попытки из Германии, Великобритании, США, Финляндии и Литвы повлиять на волеизъявление российских граждан на выборах... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T21:30

2024-03-21T21:30

2024-03-21T21:30

выборы президента россии — 2024

центральное разведывательное управление (цру)

обсе

сша

россия

германия

выборы президента рф

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837163865_0:260:3008:1952_1920x0_80_0_0_b9b2f852c60e5c2337869eb8d8fe01e2.jpg

ВЕНА, 21 мар - РИА Новости. Россия фиксировала многочисленные попытки из Германии, Великобритании, США, Финляндии и Литвы повлиять на волеизъявление российских граждан на выборах президента РФ через кибератаки на ресурсы ЦИК и систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ), заявил заместитель постпреда РФ Александр Волгарев на заседании Постоянного совета ОБСЕ. По его словам, были зафиксированы "многочисленные попытки из ФРГ, Великобритании, США, Финляндии и Литвы повлиять на волеизъявление через кибератаки на ресурсы ЦИК и систему дистанционного электронного голосования". "Вопреки одному из основополагающих принципов ОБСЕ – невмешательству во внутренние дела – такие попытки также имели место. В лидерах этого печального "рейтинга" – США и ФРГ, которые использовали свои диппредставительства в Москве, а также ресурсы СМИ и НПО. Например, через подконтрольную "Агентству США по глобальным медиа" радиостанцию-иноагента "Голос Америки" распространялась "памятка для избирателей" с запугиваниями и призывами к порче бюллетеней", - отметил Волгарев. По его словам, в этом же ряду – "навязчивые призывы к сотрудничеству со стороны посольства США в Москве и ЦРУ". "Им вторили британские дипломатические и консульские миссии. По сути, они занимались подстрекательством к порче избирательных материалов в день выборов. Последнее подтверждается показаниями задержанных за эти деяния граждан", - уточнил заместитель постпреда.

https://ria.ru/20240317/kiberataki-1933798349.html

https://ria.ru/20240316/kiberataki-1933490140.html

сша

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

центральное разведывательное управление (цру), обсе, сша, россия, германия, выборы президента рф, в мире