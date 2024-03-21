https://ria.ru/20240321/khischenie-1934791554.html

Предпринимателя в Ингушетии заподозрили в хищении при ремонте аппаратов ИВЛ

Предпринимателя в Ингушетии заподозрили в хищении при ремонте аппаратов ИВЛ - РИА Новости, 21.03.2024

Предпринимателя в Ингушетии заподозрили в хищении при ремонте аппаратов ИВЛ

Следователи полиции в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении предпринимателя, которого подозревают в хищении почти 1,9 миллиона рублей при ремонте... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T19:35

2024-03-21T19:35

2024-03-21T19:35

происшествия

россия

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НАЛЬЧИК, 21 мар — РИА Новости. Следователи полиции в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении предпринимателя, которого подозревают в хищении почти 1,9 миллиона рублей при ремонте аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщило региональное МВД. По данным следствия, генеральный директор одного из ООО заключил с государственным бюджетным учреждением госконтракт по ремонту и обслуживанию 38 аппаратов ИВЛ на общую сумму свыше 3 миллионов рублей. "Отремонтировав только 16 изделий, предприниматель отчитался о полном выполнении работ и получил оплату. Таким образом, он похитил почти 1,9 миллиона рублей", - говорится в сообщении. В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество особо крупном размере" УК РФ, санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы. Подозреваемому, как отмечает МВД, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

https://ria.ru/20240320/prigovor-1934467366.html

россия

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происшествия, россия