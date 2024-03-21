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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 21.03.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Очередные взрывы прогремели в четверг в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, информирует украинское издание "Страна", РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T19:55
2024-03-21T19:55
2024-03-21T19:56
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Очередные взрывы прогремели в четверг в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, информирует украинское издание "Страна", "Сообщают о взрывах в Херсоне", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Ранее в четверг украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Херсонской области воздушная тревога не объявлялась. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
"Страна": в Херсоне прогремели взрывы