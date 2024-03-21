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Украинские СМИ сообщили о повреждении предприятия в Харькове
Украинские СМИ сообщили о повреждении предприятия в Харькове - РИА Новости, 21.03.2024
Украинские СМИ сообщили о повреждении предприятия в Харькове
Типография повреждена в Харькове в результате взрывов, сообщает в четверг украинское издание "Страна". РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T12:31
2024-03-21T12:31
2024-03-21T12:37
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Типография повреждена в Харькове в результате взрывов, сообщает в четверг украинское издание "Страна". Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале издания, "типография в Харькове" была повреждена в среду в результате удара по городу. Со ссылкой на мэра города Игоря Терехова издание сообщает, что ликвидация последствий удара еще продолжается. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, харьков, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина
Украинские СМИ сообщили о повреждении предприятия в Харькове
"Страна" сообщило о повреждении производственного предприятия в Харькове