https://ria.ru/20240321/kataloniya-1934809208.html

Пучдемон выдвинул свою кандидатуру на пост главы Каталонии

Пучдемон выдвинул свою кандидатуру на пост главы Каталонии - РИА Новости, 21.03.2024

Пучдемон выдвинул свою кандидатуру на пост главы Каталонии

Бывший глава правительства автономного сообщества Каталония Карлес Пучдемон, бежавший из Испании после незаконного референдума о независимости в 2017 году,... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T21:38

2024-03-21T21:38

2024-03-21T22:56

каталония

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европарламент

европейский суд общей юрисдикции

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МАДРИД, 21 мар - РИА Новости. Бывший глава правительства автономного сообщества Каталония Карлес Пучдемон, бежавший из Испании после незаконного референдума о независимости в 2017 году, выдвинул свою кандидатуру на пост главы региона на предстоящих парламентских выборах."Я не мог объяснить даже себе, что, проведя 6,5 лет в изгнании, защищая президентство, теперь, когда появилась возможность восстановить это президентство, несправедливо и незаконно отстраненное 155-ой статьей (согласно статье конституции Испании центральному правительству представляются полномочия заставить автономный регион выполнять конституцию и другие государственные законы - ред.)… я решил участвовать в выборах в парламент Каталонии", - сказал на пресс-конференции во Франции, транслировавшейся на странице лидера сепаратистской партии Junts per Catalunya в социальной сети X.На прошлой неделе глава правительства Каталонии Пере Арагонес созвал досрочные парламентские выборы, которые пройдут 12 мая. Он принял это решение в связи с тем, что парламент автономного сообщества отклонил бюджет на 2024 год. Пучдемон, в свою очередь, может стать претендентом на пост лидера Каталонии от сепаратистской партии Junts per Catalunya, главой которой он является.В Каталонии 1 октября 2017 года по инициативе женералитета во главе с Пучдемоном и вопреки позиции испанских властей и решению Конституционного суда состоялся референдум о независимости. На основании результатов голосования (явка составила 43%, 90% проголосовали за) каталонский парламент провозгласил независимость. После этого правительство Испании ввело в автономном сообществе прямое правление и распустило парламент, а ряд членов женералитета, включая Пучдемона, уехали из страны.После этих событий лидеры каталонского процесса за независимость были объявлены в национальный и европейский розыск. В мае 2019 года Пучдемон, его соратники Карла Понсати и Тони Комин были избраны в Европарламент, получив тем самым иммунитет евродепутатов. Власти Испании в свою очередь запросили приостановить их депутатскую неприкосновенность, что и было сделано Европарламентом в марте 2021 года. Однако в мае 2022 года Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иски бывшего главы каталонского правительства и его соратников, добивавшихся восстановления депутатской неприкосновенности.

https://ria.ru/20240310/ispaniya-1932148567.html

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каталония, в мире, испания, франция, карлес пучдемон, европарламент, европейский суд общей юрисдикции