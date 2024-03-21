Пучдемон выдвинул свою кандидатуру на пост главы Каталонии
Пучдемон заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост главы Каталонии
Карлес Пучдемон. Архивное фото
МАДРИД, 21 мар - РИА Новости. Бывший глава правительства автономного сообщества Каталония Карлес Пучдемон, бежавший из Испании после незаконного референдума о независимости в 2017 году, выдвинул свою кандидатуру на пост главы региона на предстоящих парламентских выборах.
"Я не мог объяснить даже себе, что, проведя 6,5 лет в изгнании, защищая президентство, теперь, когда появилась возможность восстановить это президентство, несправедливо и незаконно отстраненное 155-ой статьей (согласно статье конституции Испании центральному правительству представляются полномочия заставить автономный регион выполнять конституцию и другие государственные законы - ред.)… я решил участвовать в выборах в парламент Каталонии", - сказал на пресс-конференции во Франции, транслировавшейся на странице лидера сепаратистской партии Junts per Catalunya в социальной сети X.
На прошлой неделе глава правительства Каталонии Пере Арагонес созвал досрочные парламентские выборы, которые пройдут 12 мая. Он принял это решение в связи с тем, что парламент автономного сообщества отклонил бюджет на 2024 год. Пучдемон, в свою очередь, может стать претендентом на пост лидера Каталонии от сепаратистской партии Junts per Catalunya, главой которой он является.
В Каталонии 1 октября 2017 года по инициативе женералитета во главе с Пучдемоном и вопреки позиции испанских властей и решению Конституционного суда состоялся референдум о независимости. На основании результатов голосования (явка составила 43%, 90% проголосовали за) каталонский парламент провозгласил независимость. После этого правительство Испании ввело в автономном сообществе прямое правление и распустило парламент, а ряд членов женералитета, включая Пучдемона, уехали из страны.
После этих событий лидеры каталонского процесса за независимость были объявлены в национальный и европейский розыск. В мае 2019 года Пучдемон, его соратники Карла Понсати и Тони Комин были избраны в Европарламент, получив тем самым иммунитет евродепутатов. Власти Испании в свою очередь запросили приостановить их депутатскую неприкосновенность, что и было сделано Европарламентом в марте 2021 года. Однако в мае 2022 года Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иски бывшего главы каталонского правительства и его соратников, добивавшихся восстановления депутатской неприкосновенности.