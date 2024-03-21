Рейтинг@Mail.ru
Пучдемон выдвинул свою кандидатуру на пост главы Каталонии - РИА Новости, 21.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:38 21.03.2024 (обновлено: 22:56 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/kataloniya-1934809208.html
Пучдемон выдвинул свою кандидатуру на пост главы Каталонии
Пучдемон выдвинул свою кандидатуру на пост главы Каталонии - РИА Новости, 21.03.2024
Пучдемон выдвинул свою кандидатуру на пост главы Каталонии
Бывший глава правительства автономного сообщества Каталония Карлес Пучдемон, бежавший из Испании после незаконного референдума о независимости в 2017 году,... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T21:38
2024-03-21T22:56
каталония
в мире
испания
франция
карлес пучдемон
европарламент
европейский суд общей юрисдикции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151324/81/1513248196_0:240:2757:1791_1920x0_80_0_0_6fc979b904cfdbcee0a3ff84e21ca2aa.jpg
МАДРИД, 21 мар - РИА Новости. Бывший глава правительства автономного сообщества Каталония Карлес Пучдемон, бежавший из Испании после незаконного референдума о независимости в 2017 году, выдвинул свою кандидатуру на пост главы региона на предстоящих парламентских выборах."Я не мог объяснить даже себе, что, проведя 6,5 лет в изгнании, защищая президентство, теперь, когда появилась возможность восстановить это президентство, несправедливо и незаконно отстраненное 155-ой статьей (согласно статье конституции Испании центральному правительству представляются полномочия заставить автономный регион выполнять конституцию и другие государственные законы - ред.)… я решил участвовать в выборах в парламент Каталонии", - сказал на пресс-конференции во Франции, транслировавшейся на странице лидера сепаратистской партии Junts per Catalunya в социальной сети X.На прошлой неделе глава правительства Каталонии Пере Арагонес созвал досрочные парламентские выборы, которые пройдут 12 мая. Он принял это решение в связи с тем, что парламент автономного сообщества отклонил бюджет на 2024 год. Пучдемон, в свою очередь, может стать претендентом на пост лидера Каталонии от сепаратистской партии Junts per Catalunya, главой которой он является.В Каталонии 1 октября 2017 года по инициативе женералитета во главе с Пучдемоном и вопреки позиции испанских властей и решению Конституционного суда состоялся референдум о независимости. На основании результатов голосования (явка составила 43%, 90% проголосовали за) каталонский парламент провозгласил независимость. После этого правительство Испании ввело в автономном сообществе прямое правление и распустило парламент, а ряд членов женералитета, включая Пучдемона, уехали из страны.После этих событий лидеры каталонского процесса за независимость были объявлены в национальный и европейский розыск. В мае 2019 года Пучдемон, его соратники Карла Понсати и Тони Комин были избраны в Европарламент, получив тем самым иммунитет евродепутатов. Власти Испании в свою очередь запросили приостановить их депутатскую неприкосновенность, что и было сделано Европарламентом в марте 2021 года. Однако в мае 2022 года Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иски бывшего главы каталонского правительства и его соратников, добивавшихся восстановления депутатской неприкосновенности.
https://ria.ru/20240310/ispaniya-1932148567.html
каталония
испания
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151324/81/1513248196_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_630594b6b102d3784b36ff4505684b83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
каталония, в мире, испания, франция, карлес пучдемон, европарламент, европейский суд общей юрисдикции
Каталония, В мире, Испания, Франция, Карлес Пучдемон, Европарламент, Европейский суд общей юрисдикции
Пучдемон выдвинул свою кандидатуру на пост главы Каталонии

Пучдемон заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост главы Каталонии

© РИА Новости / Тьерри Монасс | Перейти в медиабанкКарлес Пучдемон
Карлес Пучдемон - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Тьерри Монасс
Перейти в медиабанк
Карлес Пучдемон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАДРИД, 21 мар - РИА Новости. Бывший глава правительства автономного сообщества Каталония Карлес Пучдемон, бежавший из Испании после незаконного референдума о независимости в 2017 году, выдвинул свою кандидатуру на пост главы региона на предстоящих парламентских выборах.
"Я не мог объяснить даже себе, что, проведя 6,5 лет в изгнании, защищая президентство, теперь, когда появилась возможность восстановить это президентство, несправедливо и незаконно отстраненное 155-ой статьей (согласно статье конституции Испании центральному правительству представляются полномочия заставить автономный регион выполнять конституцию и другие государственные законы - ред.)… я решил участвовать в выборах в парламент Каталонии", - сказал на пресс-конференции во Франции, транслировавшейся на странице лидера сепаратистской партии Junts per Catalunya в социальной сети X.
Участницы акции в поддержку независимости Каталонии в Мадриде. 16 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
Россия никогда не вмешивалась в дела Каталонии, заявил посол Клименко
10 марта, 15:04
На прошлой неделе глава правительства Каталонии Пере Арагонес созвал досрочные парламентские выборы, которые пройдут 12 мая. Он принял это решение в связи с тем, что парламент автономного сообщества отклонил бюджет на 2024 год. Пучдемон, в свою очередь, может стать претендентом на пост лидера Каталонии от сепаратистской партии Junts per Catalunya, главой которой он является.
В Каталонии 1 октября 2017 года по инициативе женералитета во главе с Пучдемоном и вопреки позиции испанских властей и решению Конституционного суда состоялся референдум о независимости. На основании результатов голосования (явка составила 43%, 90% проголосовали за) каталонский парламент провозгласил независимость. После этого правительство Испании ввело в автономном сообществе прямое правление и распустило парламент, а ряд членов женералитета, включая Пучдемона, уехали из страны.
После этих событий лидеры каталонского процесса за независимость были объявлены в национальный и европейский розыск. В мае 2019 года Пучдемон, его соратники Карла Понсати и Тони Комин были избраны в Европарламент, получив тем самым иммунитет евродепутатов. Власти Испании в свою очередь запросили приостановить их депутатскую неприкосновенность, что и было сделано Европарламентом в марте 2021 года. Однако в мае 2022 года Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иски бывшего главы каталонского правительства и его соратников, добивавшихся восстановления депутатской неприкосновенности.
 
КаталонияВ миреИспанияФранцияКарлес ПучдемонЕвропарламентЕвропейский суд общей юрисдикции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала