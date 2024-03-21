https://ria.ru/20240321/kandidaty-1934672627.html

Путин пообещал использовать идеи и предложения кандидатов в президенты

Путин пообещал использовать идеи и предложения кандидатов в президенты - РИА Новости, 21.03.2024

Путин пообещал использовать идеи и предложения кандидатов в президенты

Все конструктивные предложения кандидатов в президенты России и идеи, нашедшие отклик у избирателей, будут использованы в интересах развития России, сообщил... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T13:03

2024-03-21T13:03

2024-03-21T13:16

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Все конструктивные предложения кандидатов в президенты России и идеи, нашедшие отклик у избирателей, будут использованы в интересах развития России, сообщил президент РФ Владимир Путин."У каждого кандидата был свой подход к решению конкретных проблем. Все конструктивные предложения, все идеи, которые нашли отклик у избирателей, обязательно используем в нашей общей работе в интересах развития страны", - сказал Путин, обращаясь к россиянам после обнародования ЦИК официальных итогов выборов президента.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта.Глава ЦИК России Элла Памфилова на заседании в четверг озвучила официальные итоги голосования: Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов - 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%. Явка составила 77,44%, став рекордной в новейшей истории России.

https://ria.ru/20240318/vybory-1934094075.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин