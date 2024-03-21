https://ria.ru/20240321/kandidaty-1934672627.html
Путин пообещал использовать идеи и предложения кандидатов в президенты
Путин пообещал использовать идеи и предложения кандидатов в президенты - РИА Новости, 21.03.2024
Путин пообещал использовать идеи и предложения кандидатов в президенты
Все конструктивные предложения кандидатов в президенты России и идеи, нашедшие отклик у избирателей, будут использованы в интересах развития России, сообщил... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T13:03
2024-03-21T13:03
2024-03-21T13:16
выборы президента россии — 2024
политика
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владимир путин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Все конструктивные предложения кандидатов в президенты России и идеи, нашедшие отклик у избирателей, будут использованы в интересах развития России, сообщил президент РФ Владимир Путин."У каждого кандидата был свой подход к решению конкретных проблем. Все конструктивные предложения, все идеи, которые нашли отклик у избирателей, обязательно используем в нашей общей работе в интересах развития страны", - сказал Путин, обращаясь к россиянам после обнародования ЦИК официальных итогов выборов президента.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта.Глава ЦИК России Элла Памфилова на заседании в четверг озвучила официальные итоги голосования: Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов - 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%. Явка составила 77,44%, став рекордной в новейшей истории России.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин
Путин пообещал использовать идеи и предложения кандидатов в президенты
Путин: идеи и предложения кандидатов будут использованы в интересах России
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Все конструктивные предложения кандидатов в президенты России и идеи, нашедшие отклик у избирателей, будут использованы в интересах развития России, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"У каждого кандидата был свой подход к решению конкретных проблем. Все конструктивные предложения, все идеи, которые нашли отклик у избирателей, обязательно используем в нашей общей работе в интересах развития страны", - сказал Путин, обращаясь к россиянам после обнародования ЦИК официальных итогов выборов президента.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта.
Глава ЦИК России Элла Памфилова
на заседании в четверг озвучила официальные итоги голосования: Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов
- 4,31%, Владислав Даванков
- 3,85%, Леонид Слуцкий
- 3,20%. Явка составила 77,44%, став рекордной в новейшей истории России.
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