https://ria.ru/20240321/kalvarskiy-1934469990.html

Режиссер Кальварский: нашей "элитке" полезно смотреть на себя со стороны

Режиссер Кальварский: нашей "элитке" полезно смотреть на себя со стороны - РИА Новости, 21.03.2024

Режиссер Кальварский: нашей "элитке" полезно смотреть на себя со стороны

Медиаменеджер, режиссер и сценарист Сергей Кальварский поставил в Театре на Бронной сатирический спектакль "Пигмалион" о жизни российской элиты. На премьерные... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T08:00

2024-03-21T08:00

2024-03-21T08:03

культура

интервью - культура

театр на бронной

ксения собчак

константин богомолов

москва

театр

спектакль

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Медиаменеджер, режиссер и сценарист Сергей Кальварский поставил в Театре на Бронной сатирический спектакль "Пигмалион" о жизни российской элиты. На премьерные показы 21 и 22 марта все билеты уже проданы. Продюсер и шоураннер успешного детективного сериала "Фишер" вернулся в театр спустя много лет и рассказал в интервью обозревателю РИА Новости Анастасии Мельниковой, почему для него это сейчас важно, а также о том, что представляет собой московская "элитка" и зачем ей нужно почаще смотреться в зеркало.— У нас такой приятный информационный повод для интервью — ваша предстоящая постановка "Пигмалион". Это же можно назвать первым большим вашим режиссерским опытом именно на театральной сцене?— Да, конечно. Это оказалась такая очень приятная для меня случайность.— И как же так случилось, что вы начали работать с Театром на Бронной? Понятно, что вы хорошо знакомы с худруком Константином Богомоловым и уж тем более давно дружите и сотрудничаете с его женой Ксенией Собчак. Но тем не менее вы много кого знаете и вас — тоже. Почему именно Театр на Бронной и почему именно сейчас?— Ксения тут совсем ни при чем, сразу скажу. Мы как-то ужинали с Костей, Константином Юрьевичем Богомоловым, болтали о ролях, спектаклях. А я же в свое время окончил театральный институт ленинградский (ЛГИТМиК), начинал работать артистом. У меня был к этой теме такой интерес ностальгический. И я буквально в шутку говорю: "Костя, а может, дашь мне какой-нибудь эпизод в театре? Чтобы закрыть этот мой гештальт".Человек я, скажем так, довольно взрослый. Попал в театр тогда, когда он из-за отсутствия денег почти умирал. На зарплату артиста жить было просто невозможно. И потом все эти годы мне хотелось опять попробовать себя в театре.А Костя говорит: "Нет, старик, роль я тебе не дам. Но если хочешь, можешь попробовать поставить спектакль".И дальше было несколько разнообразных мыслей, предложений…— А какие варианты были?— Не хотелось бы пока говорить: у меня есть скромная надежда, что это еще воплотится. Хотя нет, вам все же расскажу. Мне бы очень хотелось перенести на сцену фильм Луиса Бунюэля "Скромное обаяние буржуазии". Это довольно тонкая история, которую надо переписать, интерпретировать в сегодняшний день. Это сложное произведение, к которому нужен прямо глобальный такой подход. Пока мы решили отложить эту идею.— В результате решили перенести в сегодняшний день "Пигмалион"?— Да, мы с сорежиссером Наташей Капустиной думали-думали, что могло бы нас самих зацепить и звучало бы актуально. И взяли только идею Бернарда Шоу — о том, что можно попытаться воспитывать малообразованного человека и внедрять его в высшее общество. И интересно, что из этого получится.— А текст самой пьесы Шоу, его диалоги вы как-то использовали в новом спектакле?— Нет абсолютно. Там нет ни слова от Бернарда Шоу.— Выбор материала для постановки — это большая, если не бóльшая, составляющая потенциального успеха на сцене. Пьеса-роман Бернарда Шоу, написанная более 100 лет назад, как и собственно миф о Пигмалионе и его Галатее, могут быть актуальны во все времена.— Да, и у нас это совсем другое, современное произведение. Это все про сегодня, про Россию.И я хотел бы сказать большое спасибо всему коллективу Театра на Бронной, там очень деликатная творческая атмосфера, синергия поколений. И Константин Богомолов очень-очень много вложил в эту постановку, это во многом его заслуга.— Спектакли Константина Богомолова (как в его личной постановке, так и теперь — на сцене театра, которым он руководит) становятся обсуждаемыми хитами. И ваша работа — это точно потенциальный хит — как театральный, так и, скажем, светский. Как вы думаете, светская Москва сможет "считывать" сатиру (если она вообще предполагается в вашем "Пигмалионе")?— Да, там точно будет много сатиры, иронии и очень много сарказма. Насчет хита — я не могу ничего загадывать пока.— А персонажи будут узнаваемые?— Частично — да, а частично — это собирательные образы. В этом спектакле, кстати, еще один дебют: костюмы делает наша давняя подруга Яна Расковалова. Хотелось бы, чтобы стиль, визуальные образы были тоже узнаваемые — те, что можно сейчас увидеть на светских вечеринках.— Если приводить список ваших работ, должностей, проектов в России, это займет довольно много времени. Телевидение, шоу-бизнес, радио, видео-контент — есть что вспомнить, как говорится. Бурные 90-е, тучные 2000-е, успешная продюсерская карьера. А потом вы в 2013 году, если не ошибаюсь, переезжаете в США. Почему? Что вы там делали, чем занимались?— Просто так на тот момент сложились обстоятельства: жена и сын жили там, я был в разъездах между Америкой и Россией. Сейчас таких семейных обстоятельств нет, я живу и работаю в Москве.— "Я сделаю герцогиню из этого грязного заморыша", — говорил профессор фонетики Генри Хиггинс о цветочнице Элизе Дулиттл. И в этом романе довольно много (по нашим временам) и сексизма, и газлайтинга, и мизогинии, и явного абьюза. Ну то есть знаменитый фильм "Пигмалион" 1938 года — первая экранизация пьесы, в написании сценарных диалогов к которой участвовал сам Бернард Шоу, — он абсолютно нетолерантный сейчас. Там ведь жесткие диалоги, оскорбления, унижения женщины, британские сословные предрассудки во всей красе.— У нас в спектакле никакой антифемповестки нет, унижения женщины тем более нет. Но там есть слепок сегодняшнего так называемого светского общества и взаимоотношений внутри него — и это довольно провокационно в художественном смысле. Некоторые люди увидят себя прямо в зеркале, но что делать.— Иногда полезно посмотреть в такое зеркало.— Да, особенно тем, кто считает себя сейчас инфлюенсерами в России и даже элитой, хотя это слово в последнее время как-то очень сильно размазалось, не очень понятно, кто у нас элита.— Это тогда скорее "элитка".— Да-да, правильное слово — "элитка". Вот "элитка" может быть возмущена некоторыми моментами, но наверняка постарается сохранить лицо.

https://ria.ru/20230503/spektakl-1869170964.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Анастасия Мельникова https://cdnn21.img.ria.ru/images/155624/30/1556243018_0:0:2047:2048_100x100_80_0_0_e51624b0ef7fe42074639ff8b866c704.jpg

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