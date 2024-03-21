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Каллас заявила, что совершает политический суицид - РИА Новости, 21.03.2024
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14:09 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/kallas-1934693040.html
Каллас заявила, что совершает политический суицид
Каллас заявила, что совершает политический суицид - РИА Новости, 21.03.2024
Каллас заявила, что совершает политический суицид
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призналась в интервью изданию EUobserver, что мерами внутри страны, направленными на укрепление ее обороны, совершает... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T14:09
2024-03-21T14:09
в мире
эстония
кайя каллас
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призналась в интервью изданию EUobserver, что мерами внутри страны, направленными на укрепление ее обороны, совершает политическое самоубийство. Как отмечает издание, премьеру пришлось повысить налоги, чтобы покрыть оборонные нужды Эстонии. "Я совершаю политическое самоубийство, но у меня нет другого выбора", - подчеркнула она. Согласно последним опросам общественного мнения, почти 70% жителей Эстонии считают, что премьер Каллас должна уйти в отставку. На снижение поддержки премьера повлиял скандал с бизнесом ее мужа в России, а также принятие правительством госбюджета на 2024 год, в котором предусмотрено повышение налога с оборота и подоходного налога с физических лиц, сокращение семейных пособий и введение налога на автомобили, что негативно скажется на благосостоянии жителей Эстонии.
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в мире, эстония, кайя каллас
В мире, Эстония, Кайя Каллас
Каллас заявила, что совершает политический суицид

Каллас заявила, что вынуждена совершать политический суицид непопулярными мерами

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призналась в интервью изданию EUobserver, что мерами внутри страны, направленными на укрепление ее обороны, совершает политическое самоубийство.
Как отмечает издание, премьеру пришлось повысить налоги, чтобы покрыть оборонные нужды Эстонии. "Я совершаю политическое самоубийство, но у меня нет другого выбора", - подчеркнула она.
Согласно последним опросам общественного мнения, почти 70% жителей Эстонии считают, что премьер Каллас должна уйти в отставку. На снижение поддержки премьера повлиял скандал с бизнесом ее мужа в России, а также принятие правительством госбюджета на 2024 год, в котором предусмотрено повышение налога с оборота и подоходного налога с физических лиц, сокращение семейных пособий и введение налога на автомобили, что негативно скажется на благосостоянии жителей Эстонии.
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