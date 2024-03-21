https://ria.ru/20240321/kadyrov-1934801827.html

Кадыров призвал силовиков в Чечне находиться в боевой готовности

Кадыров призвал силовиков в Чечне находиться в боевой готовности - РИА Новости, 21.03.2024

Кадыров призвал силовиков в Чечне находиться в боевой готовности

Чеченским силовикам следует находиться в боевой готовности, чтобы в любой момент суметь отразить угрозу для России, заявил глава республики Рамзан Кадыров в... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T20:50

2024-03-21T20:50

2024-03-21T23:36

безопасность

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 21 мар — РИА Новости. Чеченским силовикам следует находиться в боевой готовности, чтобы в любой момент суметь отразить угрозу для России, заявил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале."Обратил внимание командиров силовых подразделений на необходимость быть в состоянии постоянной боевой готовности и обучать личный состав грамотной тактической военной подготовке. Мы должны быть готовы в любой момент отразить возникшую угрозу во благо нашего государства", — отметил он.Кадыров также заявил, что руководство силовых ведомств и правоохранительных органов ответственно отнесется к задачам и максимально качественно их исполнит, поскольку для этого у них есть все необходимое — и возможности, и ресурсы.

https://ria.ru/20240321/korruptsiya-1934800751.html

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2024

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безопасность, рамзан кадыров