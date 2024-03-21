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Кадыров призвал силовиков в Чечне находиться в боевой готовности - РИА Новости, 21.03.2024
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20:50 21.03.2024 (обновлено: 23:36 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/kadyrov-1934801827.html
Кадыров призвал силовиков в Чечне находиться в боевой готовности
Кадыров призвал силовиков в Чечне находиться в боевой готовности - РИА Новости, 21.03.2024
Кадыров призвал силовиков в Чечне находиться в боевой готовности
Чеченским силовикам следует находиться в боевой готовности, чтобы в любой момент суметь отразить угрозу для России, заявил глава республики Рамзан Кадыров в... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T20:50
2024-03-21T23:36
безопасность
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 21 мар — РИА Новости. Чеченским силовикам следует находиться в боевой готовности, чтобы в любой момент суметь отразить угрозу для России, заявил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале."Обратил внимание командиров силовых подразделений на необходимость быть в состоянии постоянной боевой готовности и обучать личный состав грамотной тактической военной подготовке. Мы должны быть готовы в любой момент отразить возникшую угрозу во благо нашего государства", — отметил он.Кадыров также заявил, что руководство силовых ведомств и правоохранительных органов ответственно отнесется к задачам и максимально качественно их исполнит, поскольку для этого у них есть все необходимое — и возможности, и ресурсы.
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безопасность, рамзан кадыров
Безопасность, Рамзан Кадыров
Кадыров призвал силовиков в Чечне находиться в боевой готовности

Кадыров призвал силовиков в Чечне быть готовыми отразить угрозу во благо РФ

© Фото : Kadyrov_95/Telegram Глава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© Фото : Kadyrov_95/Telegram
Глава Чечни Рамзан Кадыров . Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 21 мар — РИА Новости. Чеченским силовикам следует находиться в боевой готовности, чтобы в любой момент суметь отразить угрозу для России, заявил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
"Обратил внимание командиров силовых подразделений на необходимость быть в состоянии постоянной боевой готовности и обучать личный состав грамотной тактической военной подготовке. Мы должны быть готовы в любой момент отразить возникшую угрозу во благо нашего государства", — отметил он.
Кадыров также заявил, что руководство силовых ведомств и правоохранительных органов ответственно отнесется к задачам и максимально качественно их исполнит, поскольку для этого у них есть все необходимое — и возможности, и ресурсы.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
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БезопасностьРамзан Кадыров
 
 
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