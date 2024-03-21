https://ria.ru/20240321/izrail-1934585776.html

Армия Израиля заявила об обнаружении крупной суммы в больнице "Аш-Шифа"

Армия Израиля заявила об обнаружении крупной суммы в больнице "Аш-Шифа" - РИА Новости, 21.03.2024

Армия Израиля заявила об обнаружении крупной суммы в больнице "Аш-Шифа"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале об обнаружении крупной суммы в долларах и иорданских динарах, эквивалентной 11 миллионам шекелей (около... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T01:41

2024-03-21T01:41

2024-03-21T01:41

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале об обнаружении крупной суммы в долларах и иорданских динарах, эквивалентной 11 миллионам шекелей (около 3 миллионов долларов), при проведении обысков в больнице "Аш-Шифа". "Боевая группа 401-й бригады совместно с ... израильским управлением по безопасности (ISA) под командованием 162-й дивизии продолжают операции в больнице "Аш-Шифа". В ходе обысков в больнице силы обнаружили 11 миллионов шекелей в долларах и иорданских динарах, предназначенных для терроризма", - говорится в заявлении армии. В ночь на понедельник ЦАХАЛ объявил об операции в районе больницы "Аш-Шифа" в городе Газа, которая, по данным разведки, используется высокопоставленными членами ХАМАС для террористической деятельности. Военные также призвали жителей Газы эвакуироваться из районов рядом с больницей на юг палестинского анклава.

https://ria.ru/20240320/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа